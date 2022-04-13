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Миф о "братских народах" рухнул после Крыма и Донбасса: в МИД Украины разнесло резкие слова Макрона

13 апреля 2022, 16:31

К зверствам против беззащитных людей не прибегают даже самые яркие враги, указали в МИД.

Флаги, Россия, Украина
Сейчас тет никаких моральных и реальных оснований говорить об украинцах и россиянах как о братских народах - Киев / УНИАН

В Киеве разочарованы заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о якобы "братских" российском и украинском народах и неготовности французского главы государства признать преступления России в Украине геноцидом. Мифы о, дескать, братстве разрушены после оккупации Крымского полуострова и Донбасса. За 8 лет россияне убили 14 тысяч украинцев. Данный миф был окончательно разрушен после начала полномасштабной войны и массовых жестоких преступлений России. К таким зверствам не прибегают даже ярые враги. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Как сообщает Украинская правда, он заявил о разочаровании словами Макрона, который не нашел в себе силы признать геноцид украинцев и назвать вещи своими именами.

Читайте такжеМакрон заявил, что Франция готова стать гарантом безопасности Украины"Нежелание президента Франции Эммануэля Макрона признать геноцид украинцев после всех откровенных заявлений российского руководства и преступных действий российских военных разочаровывает", - отметил Николенко.

По его словам, украинское и российское государства действительно близки исторически, но миф о "братстве" был уничтожен в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и Донбасс. За 8 лет были убиты 14 тысяч украинцев.

"Украина и Россия исторически близки по объективным причинам, но миф о двух братских народах России и Украины начал разрушаться после оккупации Крыма и агрессии на Донбассе в 2014 году. Тогда русские "братья" якобы пришли защищать русскоязычное население. Но за восемь лет убили 14 тысяч украинцев", - сказал дипломат.

Также он акцентировал внимание на том, что миф о "братстве" окончательно рухнул, когда Россия начала ракетные бомбардировки Украины. Так жестоко против беззащитных людей не действуют даже самые ярые враги.

"Братский" народ не убивает детей, не расстреливает гражданских, не насилует женщин, не калечит пожилых людей и не уничтожает дома другого "братского" народа. К зверствам против беззащитных людей не прибегают даже самые ярые враги…(сейчас) нет ни моральных, ни реальных оснований вести разговоры о "братских" связях российского и украинского народов", - подчеркнул Олег Николенко.Читайте такжеМакрон и Ле Пен выходят во второй тур выборов президента Франции - экзитпол

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он не готов называть военные преступления армии РФ против мирных украинцев "геноцидом". Он объяснил это тем, что российский и украинский народы якобы являются "братскими".

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Война России и Украины

Война России против Украины началась рано утром 24 февраля. Российским оккупантам не удалось решить главные стратегические задачи, вследствие чего они попытаются захватить весь Донбасс, чтобы обеспечить, дескать, видимость "победы" для россиян.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович 9 апреля сказал, что Россия уже начала первую фазу наступления на Донбасс. Далее ожидается вторая фаза – когда прибудет подкрепление. Они идут в атаку с северного и южного направлений.

Британская разведка сообщила, что на Донбассе ожидается усиление боевых действий. Ситуация может обостриться в ближайшие 2-3 недели. По сведениям британцев, россияне попытаются сконцентрировать усилия в направлении Донецкой и Луганской областей с перспективой продвижения в Краматорск. Также они намерены вести бои в Херсоне и Николаеве.

Донецкий журналист, переговорщик Денис Гармаш считает, что если армия Украины одержит победу над войсками России на Донбассе, украинские силы должны гнать оккупационные войска до российской территории. По его мнению, до тех пор, пока РФ существует в своей "имперской форме", покоя Украине не будет.

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