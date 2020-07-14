"Украина выгребает": Кулеба пожаловался на Саакашвили

Михаил Саакашвили заставляет выгребать всю Украину - МИД Украины / pravda.com.ua

Заявления частных лиц не могут подорвать украино-грузинские отношения – в то же время высказывания Михаила Саакашвили (который сейчас занимает должность главы исполнительного комитета совета Национальных реформ Украины) несут определенные дипломатические риски.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на сегодняшнем онлайн-брифинге.

Кулеба пояснил, что практически каждое заявление Саакашвили заканчивается тем, что посла Украины вызывают в МИД Грузии. То есть отвечать за его слова приходится украинским дипломатам.

"Есть гражданин Украины, который не наделен правами представлять позицию государства, но активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов. Имя этого гражданина – Михаил Саакашвили... Частное лицо выступает, а государство, извините, выгребает", – пожаловался Кулеба.

Глава украинского МИД подчеркнул, что для Украины важна дружба с Грузией, поэтому украинская сторона рассчитывает на стабилизацию отношений между странами.

Ранее Саакашвили сделал новый выпад в адрес Грузии. Убрать правительство Грузии – в интересах Украины, считает Михаил Саакашвили.

Напомним, после того, как Саакашвили был назначен Зеленским главой Национального совета реформ при президенте Украины, в ответ Грузия приняла решение об отзыве своего посла Теймураза Шарашенидзе.

Однако глава МИД Грузии Давид Залкалиани подчеркнул нежелание Тбилиси идти на серьезный конфликт с Киевом и заявил о готовности к поиску компромисса.