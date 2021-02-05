Минкульт просит Google и YouTube заблокировать аккаунты телеканалов Козака

В ведомстве уверены, что вещание 112 Украина, NewsOne и ZIK будет остановлено и в Интернете. В практике крупных интернет-площадок подобный опыт уже есть.
После введения санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, Украина обратилась к компаниям Google и YouTube с просьбой заблокировать их аккаунты.
По словам заместителя министра культуры и информационной политики Тараса Шевченко, вещание каналов, которые попали под санкции, будет остановлено и в Интернете. В практике крупных интернет-площадок подобный опыт уже есть.
"В большинстве случаев крупные компании положительно реагируют на запросы, когда государство апеллирует вопросами национальной безопасности. И положительно рассматривают эти обращения, поэтому мы верим, что наше обращение также будет рассмотрено положительно", — заявил он в эфире телеканала Дом в пятницу, 5 февраля.
Санкции против Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и 112 - о чем сообщал Главред:
- 2 февраля стало известно о решении СНБО ввести персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Указ подписал президент Владимир Зеленский. Срок действия санкций - 5 лет.
- Также санкции распространили на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и 112.
- По состоянию на вечер 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 перестали транслироваться.
- Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал санкции против каналов 112, ZIK и NewsOne. По его словам, эти телеканалы используются как инструменты российской пропаганды в Украине.
Автор: Екатерина Трохимчук