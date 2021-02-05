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Минкульт просит Google и YouTube заблокировать аккаунты телеканалов Козака

5 февраля 2021, 23:51
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В ведомстве уверены, что вещание 112 Украина, NewsOne и ZIK будет остановлено и в Интернете. В практике крупных интернет-площадок подобный опыт уже есть.

Минкульт просит заблокировать вещание каналов и в Интернете

После введения санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, Украина обратилась к компаниям Google и YouTube с просьбой заблокировать их аккаунты.

По словам заместителя министра культуры и информационной политики Тараса Шевченко, вещание каналов, которые попали под санкции, будет остановлено и в Интернете. В практике крупных интернет-площадок подобный опыт уже есть.

"В большинстве случаев крупные компании положительно реагируют на запросы, когда государство апеллирует вопросами национальной безопасности. И положительно рассматривают эти обращения, поэтому мы верим, что наше обращение также будет рассмотрено положительно", — заявил он в эфире телеканала Дом в пятницу, 5 февраля.

Санкции против Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и 112 - о чем сообщал Главред:

Минкульт санкции Google YouTube телеканалы ZIK NewsOne 112 Украина
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