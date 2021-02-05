В ООН резко отреагировали на санкции против каналов соратника Медведчука

Главное беспокойство Управления ООН по правам человека касается необходимости и пропорциональности ограничений свободы выражения мнения в Украине.
В ООН уверены, что прекращение вещания телеканалов 112, NewsOne и ZIK "повлияет на свободу выражения мнения в Украине".
Управление ООН по правам человека обеспокоено решением Совета национальной безопасности и обороны Украины №43/2021, введенным в действие указом президента Владимира Зеленского, которыми введены санкции в отношении трех телеканалов, говорится на странице организации в Facebook.
"Решение привело к немедленному аннулированию лицензий на вещание этих каналов и прекращение их речи. Управление ООН по правам человека обеспокоен тем, что это повлияет на свободу выражения мнения в Украине", - говорится в обнародованном заявлении Мониторинговой миссии ООН по правам человека.
"Государства обязаны защищать и обеспечивать право на свободу выражения мнения, включая право искать, получать и передавать разнообразную информацию и идеи", - отмечается в заявлении.
Также сообщается, что в настоящее время эксперты миссии оценивают соответствие этого решения международному праву в области прав человека.
Главное беспокойство Управления ООН по правам человека касается необходимости и пропорциональности ограничений свободы выражения мнения в Украине.
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"Мы признаем противодействие дезинформации законной деятельностью государств, однако важно найти сбалансированный подход во избежание несоизмеримых ограничений права на свободу выражения мнения", - говорится в заявлении.
Санкции против Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и 112 - о чем сообщал Главред:
- 2 февраля стало известно о решении СНБО ввести персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Указ подписал президент Владимир Зеленский. Срок действия санкций - 5 лет.
- Также санкции распространили на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и 112.
- По состоянию на вечер 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 перестали транслироваться.
- Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал санкции против каналов 112, ZIK и NewsOne. По его словам, эти телеканалы используются как инструменты российской пропаганды в Украине.