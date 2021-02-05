В ООН резко отреагировали на санкции против каналов соратника Медведчука

ООН раскритиковала санкции в отношении телеканалов / Фото: Reuters

В ООН уверены, что прекращение вещания телеканалов 112, NewsOne и ZIK "повлияет на свободу выражения мнения в Украине".

Управление ООН по правам человека обеспокоено решением Совета национальной безопасности и обороны Украины №43/2021, введенным в действие указом президента Владимира Зеленского, которыми введены санкции в отношении трех телеканалов, говорится на странице организации в Facebook.

"Решение привело к немедленному аннулированию лицензий на вещание этих каналов и прекращение их речи. Управление ООН по правам человека обеспокоен тем, что это повлияет на свободу выражения мнения в Украине", - говорится в обнародованном заявлении Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

"Государства обязаны защищать и обеспечивать право на свободу выражения мнения, включая право искать, получать и передавать разнообразную информацию и идеи", - отмечается в заявлении.

Также сообщается, что в настоящее время эксперты миссии оценивают соответствие этого решения международному праву в области прав человека.

Главное беспокойство Управления ООН по правам человека касается необходимости и пропорциональности ограничений свободы выражения мнения в Украине.

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"Мы признаем противодействие дезинформации законной деятельностью государств, однако важно найти сбалансированный подход во избежание несоизмеримых ограничений права на свободу выражения мнения", - говорится в заявлении.

Санкции против Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и 112 - о чем сообщал Главред: