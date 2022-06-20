Нападение Беларуси на Украину – маловероятный сценарий, белорусский народ против этого – Ермак

Беларусь является соучастником российской войны против Украины, и Киев учитывает этот фактор - Ермак / Офис президента, Минобороны Беларуси

Республика Беларусь уже включена в полномасштабную войну России против Украины, поскольку она передала свою территорию Москве с целью запуска ракет и ввода российских войск. Однако масштабная военная интервенция белорусских вооруженных сил является маловероятным. Белорусы не поддерживают такой сценарий развития событий. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В интервью Левому берегу он рассказал о том, что Беларусь уже является участником российской войны против Украины. Но на прямую вооруженную интервенцию Минск вряд ли решится из-за антивоенных настроений своего народа.

Читайте такжеЕсли Беларусь нападет на Украину, ей не удастся реализовать главную цель Путина – Жданов"Безусловно, Беларусь приняла участие в агрессии - именно с ее территории стартовали первые ракеты, оттуда напали российские войска. Однако мы считаем, что белорусский народ не поддерживает эту идею. Безусловно, они предоставили свою территорию для российских войск. Но вероятность масштабного участия в войне белорусской армии не очень высока именно из-за настроений народа Беларуси", - объяснил Ермак.

По его словам, Минск должен быть привлечен к ответственности за войну против украинского государства, согласно объемам такого соучастия. В санкции против России включена и Беларусь. Когда Киев будет работать над механизмом получения компенсаций, роль РБ учтут.

"Сегодня в санкционном пакете они идут вместе с россиянами. Безусловно, при определении потерь и компенсационных моментов мы будем принимать это во внимание и использовать. Но также стратегически важно, что Беларусь неактивно участвует в войне", - подчеркнул Андрей Ермак.

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Угроза нападения Беларуси на Украину

Секретарь СНБО Алексей Данилов 16 июня заявил, что президент Владимир Зеленский собрал ставку главнокомандующего, на которой обсуждались вопросы риска военного вторжения Беларуси в Украину. По словам чиновника, было принято решение о проведении проверки боевое готовности в четырех регионах.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко 17 июня сказал, что Минск якобы нанесет удар по Киеву, если украинская армия якобы пересечен границу и, мол, будет целиться в Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Политик сказал, что республика не собирается воевать с Украиной, но проводит подготовку своих войск.

Заместитель министра обороны Беларуси Александр Жук позже отметил, что Минск, дескать, не собирается нападать на Украину. Создание нового оперативного командования на украинском направлении он назвал якобы "развитием государства".

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