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"НАТО ничего не увидит": офицер РФ раскрыл планы агрессора по скрытному вторжению в страны Балтии

19 марта 2022, 20:51

Конечный результат должен состоять в том, что страны Балтии присягнут на верность Москве, а Швеция согласится на 99-процентную аренду Готланда.

Владимир Путин
Владимир Путин планировал захватить страны Балтии / Reuters

Бывший российский офицер Генерального штаба и военно-воздушных сил полковник Игорь Коротченко подробно рассказал о потенциальном сценарии вторжения РФ в страны Балтии - Эстонию, Латвию и Литву, пишет Express.

"Вот как может выглядеть сценарий захвата Прибалтики. Нанесен массированный радиоэлектронный удар России в результате чего все радары НАТО "ослепли" и ничего не видят. В это время на шведском острове Готланд совершают посадку российские военные самолеты, доставившие зенитно-ракетные комплексы С-400, береговые противокорабельные комплексы Бастион. Они развернуты пока никто ничего не знает и не видит", - рассказал офицер.

В то же время, по его словам, Запад должен бы был недоумевать, почему ничего не видит и что случилось с радарами.

Более того, он предположил, что несмотря на традиционно нейтральный статус Швеции, возможно, Россия попытается захватить стратегически расположенный Готланд, чтобы таким образом облегчить себе захват Балтии.

Затем, уточнил полковник, русские будут продвигаться из Калининградского анклава в сторону Сувалкского коридора, чтобы Польша не смогла предоставить подкрепление.

"Удивленный Запад и НАТО узнают, что Россия объявляет бесполетную зону в 400 км. Те немногочисленные войска специального назначения Канады, Великобритании, Германии и США в Прибалтике будут окружены и сложат оружие", - добавил офицер.

Конечный результат должен состоять в том, что страны Балтии присягнут на верность Москве, а Швеция согласится на 99-процентную аренду Готланда.

Коротченко отмечает, что так как московская толпа видит "хромающего разглагольствующего лидера", то сейчас есть опасения, что Путин попытается вернуть себе контроль там, как он пытается сделать это в Украине.

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