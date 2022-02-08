Назначен новый глава Киевской ОГА: что о нем известно

Назначен новый глава Киевской ОГА / president.gov.ua

Во вторник, 8 февраля, глава государства Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Кулебы главой Киевской областной государственной администрации (ОГА). Документ опубликован на официальном сайте Офиса президента.

"Назначить Кулебу Алексея Владимировича главой Киевской областной государственной администрации", - говорится в президентском указе №48/2022 от 8 февраля 2022 года.

Другим указом Зеленский уволил с поста главы Киевской ОГА Василия Володина.

2 февраля правительство согласовало назначение Алексея Кулебы на должность главы Киевской ОГА.

Кто такой Алексей Кулеба

Алексей Кулеба родился в 1983 году в Киеве. В 2005-м окончил Киевский национальный экономический университет (магистр по международной экономике). Затем в течение трех лет являлся аспирантом Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

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На общественных началах работал советником генерального директора коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева. Занимал должность директора Департамента городского благоустройства Киевской городской государственной администрации (КГГА). Последнее время исполнял обязанности первого заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий.

Ранее Главред писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский назначил нового голову Харьковской ОГА. Им стал Олег Синегубов, который до этого возглавлял Полтавскую ОГА. Кабмин согласовал назначение Олега Синегубова на должность главы Харьковской ОГА 15 декабря.

Напомним, исполняющий обязанности Харьковской ОГА Александр Скакун заявил, что в связи с сообщениями о возможной военной атаке России на Украинув Харьковской области проводят совещания с командованием всех подразделений территориальной обороны. Ситуация на границе пока спокойная, однако риски уже проработаны, а опасные сценарии учитываются. В терробороне более 3 тысяч человек в боеспособном состоянии, в скором времени на границе состоятся учения.

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