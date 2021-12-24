Зеленский назначил нового губернатора Харьковской области: что о нем известно

Пост возглавил экс-глава Полтавщины.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового голову Харьковской ОГА. Им стал Олег Синегубов, который до этого возглавлял Полтавскую ОГА.
"Назначить Синегубова Олега Васильевича главой Харьковской областной государственной администрации", - говорится в указе №676/2021, опубликованном пресс-службой Офиса президента.
Отметим, Кабмин согласовал назначение Олега Синегубова на должность главы Харьковской ОГА 15 декабря.
Что известно о новом губернаторе Харькова
Олег Синегубов родился в 1983 году в Харькове. Он окончил Национальный университет внутренних дел в 2004.
В 2000-2008 годах служил в органах внутренних дел Украины. С 2008 по 2019 работал в Харьковском университете внутренних дел на разных должностях - от старшего преподавателя до декана факультета.
С 2019 по 2021 годы Олег Синегубов возглавлял Полтавскую ОГА.
Напомним, ранее исполняющий обязанности Харьковской ОГА Александр Скакун заявил, что в связи с сообщениями о возможной военной атаке России на Украинув Харьковской области проводят совещания с командованием всех подразделений территориальной обороны. Ситуация на границе пока спокойная, однако риски уже проработаны, а опасные сценарии учитываются. В терробороне более 3 тысяч человек в боеспособном состоянии, в скором времени на границе состоятся учения.
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