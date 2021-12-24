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Зеленский назначил нового губернатора Харьковской области: что о нем известно

24 декабря 2021, 22:59
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Пост возглавил экс-глава Полтавщины.

Олег Синегубов - новый глава Харьковщины
Олег Синегубов - новый глава Харьковщины / facebook.com/synegubov.oleg

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового голову Харьковской ОГА. Им стал Олег Синегубов, который до этого возглавлял Полтавскую ОГА.

"Назначить Синегубова Олега Васильевича главой Харьковской областной государственной администрации", - говорится в указе №676/2021, опубликованном пресс-службой Офиса президента.

Отметим, Кабмин согласовал назначение Олега Синегубова на должность главы Харьковской ОГА 15 декабря.

Что известно о новом губернаторе Харькова

Олег Синегубов родился в 1983 году в Харькове. Он окончил Национальный университет внутренних дел в 2004.

В 2000-2008 годах служил в органах внутренних дел Украины. С 2008 по 2019 работал в Харьковском университете внутренних дел на разных должностях - от старшего преподавателя до декана факультета.

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С 2019 по 2021 годы Олег Синегубов возглавлял Полтавскую ОГА.

Напомним, ранее исполняющий обязанности Харьковской ОГА Александр Скакун заявил, что в связи с сообщениями о возможной военной атаке России на Украинув Харьковской области проводят совещания с командованием всех подразделений территориальной обороны. Ситуация на границе пока спокойная, однако риски уже проработаны, а опасные сценарии учитываются. В терробороне более 3 тысяч человек в боеспособном состоянии, в скором времени на границе состоятся учения.

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