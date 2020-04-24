Саакашвили ошарашил заявлением о России

Саакашвили заявил, что он сторонник мира с РФ / УНИАН

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который горит желанием попасть в Кабмин, сделал неожиданное заявление об отношениях Украины с РФ.

Так, в интервью изданию DW политик заверил, что выступает за абсолютный мир с Россией.

"Я абсолютный сторонник мира с Россией. Но тот факт, что Зеленский предложил мою кандидатуру, свидетельствует о том, что он за независимую внешнюю политику", - сказал Саакашвили.

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"И никто против мира с Россией не выступает, я полностью за мир с Россией, но есть разные условия, при которых достигается этот мир", - отметил политик.

По словам Саакашвили, Зеленский не идет на уступки РФ в вопросах по Донбассу и защищает украинский суверенитет.

Саакашвили в парламенте

Как ранее писал Главред, Михаил Саакашвили возвращается в украинскую власть. Бывший глава Одесской ОГА и экс-президент Грузии может занять должность вице-премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.

Напомним, Саакашвили будет лично встречаться с фракцией Слуги народа, чтобы убедить депутатов проголосовать за его назначение вице-премьером в правительство Дениса Шмыгаля.

Также Саакашвили прокомментировал свой давний конфликт с главой МВД Арсеном Аваковым, с которым может пересекаться в одном правительстве.