"Не суйте свой нос": в МИД Украины высказались об упреках России по поводу вступления в ЕС

МИД об упреках России относительно вступления Украины в ЕС / facebook.com/oleg.nikolenko.50

МИД Украины посоветовало России не совать свой нос в европейскую интеграцию страны. Как подчеркнули в МИД, Москва не достигла такого развития, чтобы высказываться на эту тему.

"Россия пока не достигла исторического развития, чтобы рефлексировать о европейских ценностях. Для Украины ценности - это свобода, демократия, уважение прав человека, верховенство права. Все то, ради чего украинцы сейчас защищают свою землю от российской агрессии", - сказал спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина, отреагировав на заявление заместителя министра иностранных дел РФ Александра Глушко.

Он добавил, что "русский мир" же базируется на подавлении собственного населения, лишении его каких-либо прав и свобод, обогащении властной верхушки.

"Поэтому пусть российский режим не пихает свой нос в европейскую интеграцию Украины, а занимается собственными делами", - подчеркнул спикер.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Напомним, первый замглавы России при ООН Дмитрий Полянский пригрозил Финляндии и Швеции. Он отметил, что эти страны могут стать целями для военных РФ, если они будут пытаться вступить в НАТО.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс будет быстрым и гладким. Он добавил, что страну "тепло встретят в своих рядах". Такой шаг может укрепить не только Финляндию, но и западный военный альянс.

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