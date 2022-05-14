"Не суйте свой нос": в МИД Украины высказались об упреках России по поводу вступления в ЕС

Россия пока не достигла исторического развития, чтобы рефлексировать о европейских ценностях, отметили в МИД.
МИД Украины посоветовало России не совать свой нос в европейскую интеграцию страны. Как подчеркнули в МИД, Москва не достигла такого развития, чтобы высказываться на эту тему.
"Россия пока не достигла исторического развития, чтобы рефлексировать о европейских ценностях. Для Украины ценности - это свобода, демократия, уважение прав человека, верховенство права. Все то, ради чего украинцы сейчас защищают свою землю от российской агрессии", - сказал спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина, отреагировав на заявление заместителя министра иностранных дел РФ Александра Глушко.
Он добавил, что "русский мир" же базируется на подавлении собственного населения, лишении его каких-либо прав и свобод, обогащении властной верхушки.
"Поэтому пусть российский режим не пихает свой нос в европейскую интеграцию Украины, а занимается собственными делами", - подчеркнул спикер.
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Напомним, первый замглавы России при ООН Дмитрий Полянский пригрозил Финляндии и Швеции. Он отметил, что эти страны могут стать целями для военных РФ, если они будут пытаться вступить в НАТО.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс будет быстрым и гладким. Он добавил, что страну "тепло встретят в своих рядах". Такой шаг может укрепить не только Финляндию, но и западный военный альянс.
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