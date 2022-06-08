Никаких альтернатив – только статус страны-кандидата в ЕС: Украина поставила условие Западу

Позиция стран-скептиков - последнее препятствие Украины на пути получения статуса страны-кандидата в ЕС, - Кулеба / Коллаж Pixabay, Reuters

Украина не собирается принимать какие-либо варианты, связанные с альтернативой реальной цели Киева – статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Так называемые государства-скептики оказывают препятствие, такой психологический барьер, связанный с их пониманием того, что придется менять свою позицию, нужно преодолеть. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В ходе брифинга для украинских журналистов в среду, 8 июня, он рассказал о том, что Украине не нужны заменители реального статуса кандидата страны на вступление в Евросоюз. Требования Киева простые, не нужно придумывать чего-либо нового.

Читайте такжеКрупные страны ЕС против предоставления Украине статуса кандидата на членство - Драги"Мы не будем воспринимать никакие суррогатные версии или альтернативы вместо статуса кандидата, какими бы они ни были. Нам нужен статус кандидата на членство в ЕС. Не кандидата в кандидаты, не потенциального кандидата или другой суррогат, ничего другого. Мы давно играем в эту игру и знаем, как это работает, мы простые, скромные люди, которые удовлетворятся обычным, стандартным статусом кандидата на членство в Евросоюзе, не надо нам придумывать ничего другого", - объяснил дипломат.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, последним барьером на пути Украины к достижению своей цели является позиция стран-скептиков. Такой психологический барьер, связанный с неготовностью государств смириться с тем, что им придется менять свою точку зрения, следует преодолеть.

"Я не вижу никаких рациональных аргументов у скептиков о том, почему Украине не надо предоставлять статус кандидата. Зато я вижу большую психологическую проблему, они психологически не могут с этим смириться, что им придется менять свою позицию", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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Вступление Украины в Евросоюз

Президент Владимир Зеленский 9 мая во время встречи с руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Украина уже заполнила и передала вторую часть опросника для вступления в Евросоюз. Еврокомиссия должна подготовить отчет, который передадут на рассмотрение Евросовета.

В Европейском совете сказали, что заявка Украины на вступление в ЕС будет рассмотрена в июне. Наряду с украинской заявкой также изучат аналогичные документы по евроинтеграции Грузии и Молдовы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5 июня сделала заявление о том, что Евросоюз должен приложить максимальные усилия для решения вопроса по вступлению Украины в ЕС. По ее словам, это не только стратегический интерес Европы, но и ее долг.

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