"Никто такого не делал": Зеленский допустил окончание войны на Донбассе до конца года

Наша команда стремится к миру на Донбассе - Зеленский / president.gov.ua

Вооруженные действия на территории Донецкой и Луганской областей могут завершиться уже до конца текущего года. В такой сценарий развития событий верит президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Euronews.

По словам гаранта, политик действительно очень хочет и верит, чтобы война на Донбассе завершилась как можно скорее. Причем, чтобы это произошло еще в этом году.

Президент утверждает, что его команда демонстрирует более эффективные действия в данном направлении, нежели предыдущая власть.

"Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Очень хочу верить и верю. Я не хотел бы называть имен, но, сравнивая нашу нынешнюю команду и прошлую, так, как я этого хочу, никто и близко не хотел. Таких темпов и такого давления - никто такого не делал", - объяснил он.Читайте такжеКравчук рассказал, на какие компромиссы готова Украина ради возвращения Донбасса

Напомним, как утверждают украинские власти, в зоне российско-украинского конфликта уже 29-й день длится перемирие, в ходе которого незаконные вооруженные формирования не допускают со своей стороны масштабных обстрелов. Боевых потерь среди украинских военных не зафиксировано.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал ориентировочный срок встречи лидеров стран Нормандской четверки, в ходе которой будет обсуждаться вопрос урегулирования конфликта на Донбассе.