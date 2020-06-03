Почему не хотят в Украину: Сивохо сделал громкое заявление о жителях Донбасса

Сивохо рассказал, на каких условиях готовы вернуться в Украину многие жители Донбасса / УНИАН

Новости Донбасса - бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо поведал, чего на самом деле хотят жители оккупированных территорий.

По его словам, в так называемых Народных республиках ДНР/ЛНР мнения местных жителей относительно реинтеграции в состав Украины и России часто сильно разнятся. В эфире передачи Елены Бондаренко бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо отметил, что у дончан "разное мнение" относительно возвращения региона под контроль Киева.

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"Естественно, есть большой процент тех, кто хочет вернуться в Украину, но не хочет возвращаться в Украину, которую пытался создать Порошенко, где постоянно гнобление было Донбасса, постоянно были непонятные красные линии. Порошенко их прочертил, а они так и остались. Они укоренились…" - отметил он.

При этом Сивохо отметил, что его Платформа по примирению продолжает работать, хотя карантин по коронавирусной инфекции нового типа внес свои коррективы.

Заявления Сивохо о Донбассе

Как писал Главред, Сивохо также заявил о том, что половина жителей временно оккупированных боевиками и россиянами районов Донбасса верят, что президент РФ Владимир Путин "вернет мир".

Напомним, ранее Сергей Сивохо рассказал о том, что продвигает мирные инициативы по Донбассу президента Владимира Зеленского в качестве лидера платформы "Национального примирения и единства".