Очередной скандал: Кравчука срочно вызывают на заседание комитета Рады

Кравчука вызывают в Раду / Главред

Главу украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука вызывают на заседание комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти из-за его заявлений о выборах на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Роман Лозинский на своей странице в Facebook.

"Комитет поддержал предложение пригласить главу делегации в ТКГ вместе со спикером. Чтобы услышать разъяснения о своем "плане действий", в котором выборы на оккупированном Донбассе планируют провести уже в марте", - говорится в сообщении.

Дата встречи пока не известна.

Напомним, 13 ноября Кравчук в интервью одному из СМИ заявил, что Россия хотела провести очередные фейковые выборы на оккупированном Донбассе весной 2021 года. В связи этим Киев в "Плане совместных действий" предлагает провести украинские местные выборы на этих территориях 31 марта 2021 года.

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