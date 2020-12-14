Очередной скандал: Кравчука срочно вызывают на заседание комитета Рады

От главы ТКГ хотят услышать о "плане действий" по выборам на Донбассе.
Главу украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука вызывают на заседание комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти из-за его заявлений о выборах на оккупированном Донбассе.
Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Роман Лозинский на своей странице в Facebook.
"Комитет поддержал предложение пригласить главу делегации в ТКГ вместе со спикером. Чтобы услышать разъяснения о своем "плане действий", в котором выборы на оккупированном Донбассе планируют провести уже в марте", - говорится в сообщении.
Дата встречи пока не известна.
Напомним, 13 ноября Кравчук в интервью одному из СМИ заявил, что Россия хотела провести очередные фейковые выборы на оккупированном Донбассе весной 2021 года. В связи этим Киев в "Плане совместных действий" предлагает провести украинские местные выборы на этих территориях 31 марта 2021 года.
Война на Донбассе – о чем сообщалось ранее:
- 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры лидеров Нормандского формата могут привести к прогрессу на пути к миру на Донбассе.
- 9 декабря участник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Сергей Гармаш заявил, что Киев разработал несколько сценариев по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе. Реализация плана Б зависит от действий администрации Джо Байдена в США и экономической ситуации.
- 6 декабря глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук подчеркнул, что если Россия не пойдет на уступки Украине в рамках переговорного процесса по ОРДЛО, то украинская сторона будет настаивать на отключении РФ от SWIFT.