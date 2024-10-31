Одесский депутат влип в скандал с 'плохим языком': появилось разъяснение

Депутат Александр Иваницкий объяснил, что его не так поняли.

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Языковой скандал в Одессе - влип местный депутат / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Фейсбук Иваницкого

Кратко:

Депутат называл плохим русский язык

Иваницкий вел заседание на украинском, сделав одно исключение

Депутат Одесского горсовета Александр Иваницкий стал фигурантом языкового скандала в Сети. Однако сам Иваницкий впоследствии объяснил, что его просто не так поняли.

На заседании 30 октября Иваницкий на русском обсуждал работу местных коммунальных служб. Но уже вскоре депутат пришел в себя - и, переживая из-за админответственности, перешел на украинский.

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"Сейчас штрафанут снова... перехожу на этот плохой язык", - ответил Иваницкий.

Однако в Сети не до конца поняли последнюю реплику депутата - мол, Иваницкий так остро высказался насчет украинского.

Одесский депутат попал в языковой скандал - смотрите видео:

Сам депутат в своем Facebook объяснил, что речь шла о "плохом русском языке", а не украинском, а СМИ якобы вырвали реплику из контекста.

Само заседание Иваницкий вел на украинском, а на русский перешел, отвечая одному из участников мероприятия.

"Относительно тех, кто разгоняет это как "зраду", - вы передаете пас россиянам. А учитывая то, как активно вы отрабатываете эту тему, ваши действия вполне сознательные. Или вас возмущает то, что я назвал русский язык плохим?" - поинтересовался депутат.

Кто такой Александр Иваницкий? С 2015 года Александр Иваницкий - депутат Одесского городского совета 7 созыва от Политической партии "Доверяй делам". Председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций. В 1997 году окончил Одесскую государственную академию строительства и архитектуры, специальность - промышленное и гражданское строительство, квалификация - инженер-строитель. В 2010 году окончил Одесскую национальную юридическую академию, специальность - правоведение, квалификация - юрист. Окончил аспирантуру Одесской государственной академии строительства и архитектуры. Кандидат технических наук, пишет движение Честно.

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Как писал Главред, в Дрогобыче на Львовщине в одном из магазинов вспыхнул новый языковой скандал. Покупатель призвал кассира обслуживать его на том языке, на котором он говорит - на русском. Кассир объяснила мужчине, что в магазине язык обслуживания украинский. Но его такой ответ не устроил, и он попытался поспорить с работницей магазина, чтобы доказать, якобы она не права.

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Напомним, в Одессе разгорелся языковой скандал - в одной из местных пекарен отказались обслуживать посетительницу на украинском языке. Началось все с того, что девушка зашла в заведение и услышала, что там играет русская музыка. После небольшой перепалки работница заведения продолжила отвечать на русском языке, упорно не желая переходить на государственный язык.

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