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"Как это вы не понимаете русский?": в Украине вспыхнул новый языковой скандал

Алёна Воронина
8 ноября 2023, 08:48
Покупатель пытался заставить продавщицу разговаривать с ним на русском языке. А после отказа очень удивился и начал доказывать свою правоту.
Языковой скандал во Львовской области
Языковой скандал во Львовской области/ коллаж: Главред, фото: скрин

В Дрогобыче на Львовщине в одном из магазинов вспыхнул новый языковой скандал. Покупатель призвал кассира обслуживать его на том языке, на котором он говорит – русском.

Когда кассир отказалась это делать, мужчина начал доказывать свою правоту и удивляться, как это можно не понимать русский язык. Об инциденте сообщили в Telegram-канале "ДРОГОБИЧ LIVE", обнародовав соответствующее видео.

Кассир объяснила мужчине, что в магазине язык обслуживания украинский. Но его такой ответ не устроил, и он попытался поспорить с работницей магазина, чтобы доказать, будто бы она не права.

видео дня

Другие покупатели магазина сняли инцидент на видео. Они на протяжении всего спора поддерживали продавщицу и пытались объяснить мужчине, что государственным языком в Украине является украинский, а потому и услуги в сфере обслуживания должны предоставляться только на нем. Но мужчина никак не мог успокоиться и начал говорить другим покупателям, что они "лезут не в свое дело".

Мужчину, который инициировал такой спор, поддержала только его спутница. Конфликт закончился тем, что паре продали выбранные товары, однако забирая свой пакет после покупки русскоязычный мужчина с удивлением отметил: "Вы не понимаете (русского – ред.)? Интересно!".

Языковой скандал во Львовской области
Языковой скандал во Львовской области/ скрин

Смотрите видео инцидента в Дрогобыче:

Языковой скандал с Ириной Фарион

Ранее бывший народный депутат Ирина Фарион сделала скандальное заявление в адрес русскоязычных украинских защитников из бригады "Азов". По ее мнению, эти бойцы нарушают законодательство, обязывающее разговаривать на украинском языке. При этом она сказала, что русскоязычные защитники Украины должны называть себя не украинцами, а россиянами.

На скандал с оскорблениями в адрес "азовцев" отреагировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что в ВСУ служат и защищают Украину мужчины и женщины из разных групп общества, разных национальных сообществ, разного вероисповедания и убеждений, разного места жительства. Также Лубинец сказал, что для проверки информации и принятия необходимых мер обратился к Нацполиции Украины, СБУ, Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания.

Командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош жестко высказался после зашквара Фарион. Украинский командир призвал к единству и подчеркнул, что политические и идеологические разногласия сейчас ничего не стоят.

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