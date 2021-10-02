"Он гражданин Украины": Кулеба заявил, что МИД окажет поддержку Саакашвили

Кулеба заявил, что МИД предоставит поддержку Саакашвили / УНИАН

Министерство иностранных дел Украины окажет поддержку экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, поскольку он является гражданином Украины, заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

В эфире телеканала ДОМ министр иностранных дел Украины сообщил, что в ближайшее время в МИД прибудет представитель посольства Грузии в Украине.

"Саакашвили - наш гражданин. Мы будем предоставлять ему соответствующую поддержку. Сегодня ... представитель посольства Грузии прибудет в Министерство иностранных дел Украины по нашему вызову. С ним все это будет проговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду", - сказал Кулеба.

Отметим, в то же время премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поблагодарил Украину за так называемое "плодотворное сотрудничество". В частности, в деле задержания экс-президента страны Михаила Саакашвили.

В Грузии Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата В. Гелашвили, а также является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погром телекомпании "Имеди" и растрату средств из госбюджета.

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Задержание Саакашвили

Утром 1 октября Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми. Вечером Саакашвили задержали – об этом сообщил во время брифинга премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили в Грузии, заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на задержание экс-президента страны Михаила Саакашвили. Лидер страны откровенно высказалась о возможности его помилования. "Мой ответ прост и окончателен: нет и никогда", - заявила она.