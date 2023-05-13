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Падение военных самолетов в Брянской области – начало "контрСВО" в России – Подоляк

Андрей Ганчук
13 мая 2023, 20:02 обновлено 13 мая, 20:02
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В России, когда атаковали Украину, напрасно надеялись, что война не перенесется на их территорию, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Подоляк, Брянская область
В России начинается "контрСВО", ситуация будет развиваться - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот соцсети

Падение самолетов и вертолетов в Брянской области в стране-агрессоре России сигнализирует о начале там "контрСВО". Такие события будут только разрастаться. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом, комментируя падение боевых самолетов и вертолетов в Брянской области, он сказал, что россияне когда атаковали Украину, зря надеялись, что война не придет на их территорию.

"Они (россияне) искренне считают, что имели полное право атаковать нашу территорию, а когда это начинается у них, то они спрашивают: "А нас то за что?" – отметил Подоляк.

видео дня

По его словам, если в России считают, что у них нет никакой войны, то такие события следует трактовать как начало "контрСВО".

"Так я скажу им так: смотрите, у вас там нет никакой войны, у вас там начинается "контрСВО" и оно будет только увеличивать объемы, и вы будете все больше убивать друг друга", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Крушение самолетов и вертолетов РФ в Брянской области

В Сети 13 мая сообщили о том, что в Брянской области России разбились военные самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил страны-оккупанта.

Появились соответствующие фото и видео.

Вначале указывалось, что за пару часов "сбили" два вертолета (Ми-8 и Ми-34) и военный самолет Су-34.

Позже появились сведения о том, что в Брянской области упали два военных самолета – Су-35 и Су-35, а также два вертолета Ми-8. Были опубликованы и другие кадры падения воздушных суден оккупантов РФ.

Также опубликовали еще одно видео с падением Ми-8. По предварительным данным, это либо 3-й упавший вертолет, либо кадры крушения одного из двух предыдущих вертолетов.

Смотрите видео, в котором Подоляк рассказал, какие вооружения нужны Украине

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