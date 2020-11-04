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Парламент наносит удар по КСУ: в Раде объявили о новых инициативах

4 ноября 2020, 14:48

Верховная Рада временно заблокирует осуществление судопроизводства Конституционным судом Украины.

Рада
В Раду подан проект закона об изменении процедуры деятельности КСУ / УНИАН

В Раду подали законопроект, в случае принятия которого деятельность Конституционного суда будет определена не регламентом инстанции, а специальным законом. Также началась работа над проектом закона о конституционном производстве. Как только примут первый закон, КСУ не сможет осуществлять свою деятельность до тех пор, пока не примут второй закон.

Об этом написала представитель Верховной Рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря на своей странице в социальной сети Facebook.

"Регистрируем законопроект О внесении изменений в закон Украины О Конституционном суде Украины (относительно порядка рассмотрения дел КСУ), - заявила парламентарий.

По ее словам, проект закона предполагает, что процедура деятельности Конституционного суда Украины будет определяться не регламентом суда, а отдельным законом.

Кроме того, парламентарии начинают работать надо законопроектом о конституционном судопроизводстве.

С того момента, когда будет принят первый законопроект и до того, как примут проект закона о конституционном производстве, Конституционный суд не сможет осуществлять производство.Читайте такжеСтало известно об итогах заседания КСУ по закону о языке

"Соответственно, с момента принятия закона и до принятия закона О конституционном производстве КСУ не сможет осуществлять производство", - отметила нардеп.

Также она добавила, что парламентарии выдвинули предложение об увеличении количества голосов судей для принятия решений.

Напоследок Совгиря подчеркнула, что депутаты идут на определенный риск, однако это единственный способ урегулировать кризисную ситуацию.

Конфликт властей и КСУ

Верховная Рада КСУ новости Украины
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