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"Переговоры с марионетками": журналист пояснил опасность идеи Кравчука

3 августа 2020, 23:58

Виталий Портников объяснил, почему не стоит вести переговоры с боевиками Донбасса.

Леонид Кравчук
Журналист раскритиковал планы Кравчука / Главред

Идея главы ТКГ в Минске Леонида Кравчука о переговорах с "представителями" ОРДЛО грозит нашей стране судьбой Приднестровья и захваченных Россией грузинских автономий. Ведь диалог со ставленниками оккупантов превратит войну на востоке нашей страны в проблему, которую нельзя будет решить на протяжении долгих десятилетий.

Такое мнение в статье для Эспрессо озвучил украинский журналист, публицист Виталий Портников.

"О мире с представителями отдельных районов можно было бы договариваться, если бы они действительно были бы представителями населения Донбасса, а не российскими марионетками. Если бы на Донбассе действительно было бы народное восстание против украинской власти, и эти люди были бы его участниками. Если бы они преследовали собственные интересы – политические или экономические. Например, так, как преследовали свои интересы – независимость республики – участники войны в Чечне. Или как сегодня преследуют свои интересы участники протестов в Хабаровске. У этих людей свой счет в Кремль", – изложил он свою точку зрения.

Что касается "народных республик" на Донбассе, то их, напомнил Портников, создал именно Кремль. Следовательно, их представители не были ни руководителями, ни участниками восстания против власти Киева просто потому, что никакого восстания не было. Единственное восстание, которое было в Украине, поднялось против власти беглого экс-президента Виктора Януковича и его бандитского окружения. Самому же Януковичу и его российским покровителям не удалось даже за деньги имитировать Антимайдан, подчеркнул журналист.

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"Поэтому никакого смысла в прямых переговорах с марионетками нет и быть не может. И никакая свободная экономическая зона им не нужна. Им нужно только то, за что им скажет выступать Россия. Именно поэтому мы и ведем переговоры с агрессором, а не с его марионетками", – уверен Портников.

Он добавил, что Кравчук относится к генерации президентов, подвергшихся заблуждению из-за коварства Кремля. Так, молдавский коллега первого президента Украины Мирча Снегур вел прямые переговоры с главарями оккупированного Россией Приднестровья. А представитель Грузии Эдуард Шеварднадзе вел прямые переговоры с верхушкой оккупированных Россией грузинских автономий. В результате и спустя несколько десятилетий после начала указанных конфликтов территориальная целостность Грузии и Молдовы до сих пор не восстановлена и неизвестно, когда это произойдет вообще.

"А вот другой президент времен Кравчука – хорват Франьо Туджман – никаких переговоров с марионетками соседней Сербии не вел и свою территорию освобождал. Через 25 лет после окончания войны на Балканах Хорватия – не просто страна с восстановленной территориальной целостностью, но и член Евросоюза и НАТО. Молдова, Грузия и Украина могут об этом только мечтать", – привел красноречивый пример журналист.

"У украинцев простой выбор – пойти по пути Снегура и Шеварднадзе и на десятилетия застрять в ожидании чуда, которого все равно не будет, или пойти по пути Туджмана и защитить свою страну. У этого выбора нет и не может быть альтернативы – чтобы там Леонид Макарович не выдумывал", – подытожил Портников.

Напомним, ранее глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что установить мир на Донбассе будет очень сложно без участия в этом процессе США. По словам Кравчука, США могли бы иметь большое влияние в переговорах относительно Донбасса.

Леонид Кравчук боевики новости России Виталий Портников ТКГ новости Донбасса ОРДЛО
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