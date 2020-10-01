"Переименование России": вице-спикер Госдумы "проехался" по нардепу и обозвал Украину

В Госдуме РФ жестко раскритиковали "слугу народа".
Вице-спикер российской Госдумы Игорь Лебедев "проехался" по нардепу от партии "Слуга народа" Никите Потураеву, который предложил в Украине переименовать РФ.
Лебедев сказал НСН, что к предложению нардепа можно относиться исключительно как к заявлению "малограмотного, некомпетентного и непрофессионального человека".
Также вице-спикер Госдумы обозвал Украину – назвал государство "Хохляндией".
"…Никто не давал права депутату Верховной Рады давать рекомендации по наименованию другой страны. Пусть своей Хохляндией занимается и пусть переименовывает там, что захочет…", – заявил Лебедев.
- Ранее Никита Потураев говорил, что ради исторической справедливости граждане Украины могут называть РФ Московией.
- Нардеп добавил, что, называя Россию Московией, речь не идет об унижении нации, поскольку территория, на которой живут россияне, раньше называлась Российская империя, а до этого – Московское царство или Московия.
Автор: Екатерина Присяжнюк