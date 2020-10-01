"Переименование России": вице-спикер Госдумы "проехался" по нардепу и обозвал Украину

Вице-спикер Госдумы "проехался" по Никите Потураеву из-за предложения переименовать Россию / Скриншот

Вице-спикер российской Госдумы Игорь Лебедев "проехался" по нардепу от партии "Слуга народа" Никите Потураеву, который предложил в Украине переименовать РФ.

Лебедев сказал НСН, что к предложению нардепа можно относиться исключительно как к заявлению "малограмотного, некомпетентного и непрофессионального человека".

Также вице-спикер Госдумы обозвал Украину – назвал государство "Хохляндией".

"…Никто не давал права депутату Верховной Рады давать рекомендации по наименованию другой страны. Пусть своей Хохляндией занимается и пусть переименовывает там, что захочет…", – заявил Лебедев.