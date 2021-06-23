Переломный момент по Донбассу: у Кравчука сделали заявление о шансе на перезапуск "Минска"

В ТКГ появятся новые модераторы от ОБСЕ / УНИАН

Заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу в среду, 23 июня, может стать переломным. Модераторы ОБСЕ, которые лояльно относились к представителям боевиков "ДНР" и "ЛНР" на переговорах, покинули процесс. Теперь появилась надежда, что новые модераторы будут руководствоваться исключительно принятыми документами. Об этом заявил представитель украинской делегации Сергей Гармаш.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал о том, что ТКГ покинули Тони Фриш и Пьер Морель – двое модераторов ОБСЕ, которые лояльно относились к присутствию представителей "ДНР" и "ЛНР" в минском процессе.

"Сегодняшнее заседание ТКГ может стать переломным в минском процессе. А может и не стать, но слабый шанс есть", - сказал украинский переговорщик.

Как утверждает Гармаш, Фриш на последнем заседании рабочей группы высказался о "гражданах Донбасса", а Морель и вовсе называл представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей от Москвы "главами делегаций".Читайте такжеПутин предложил подключить США к "Минску": у Кравчука назвали новый сценарий по Донбассу

"Фриш вчера на рабочей группе пожелал всего наилучшего "гражданам Донбасса", но почему-то не помнил о гражданах Украины... Сейчас скажу только, что даже сегодня Морель называл представителей ОРДЛО от России - "главами делегаций", - рассказал он.

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Гармаш считает, что новые модераторы от ОБСЕ могут принести больше конструктива в переговоры в рамках ТКГ.

"В любом случае, эти люди ушли, а значит, есть шанс, что новые модераторы будут руководствоваться в дипломатическом процессе все же документами, а не "традициями", - подчеркнул Сергей Гармаш.

Переговоры по Донбассу

Глава делегации Украины в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что прогресса в переговорах не будет до тех пор, пока не стороны не пересмотрят Минские соглашения.

Участника украинской делегации ТКГ Татьяна Иванова считает, что требования о внесении изменений в Конституцию по особому статусу ОРДЛО уже не актуальны, так как в стране прошла реформа децентрализации.

В Офисе президента Украины заявили, что США подключатся к переговорам по Донбассу. В каком формате Вашингтон закрепит свое участие, будет известно после визита Зеленского на встречу с Байденом.