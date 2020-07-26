"Нужно уменьшить насилие": Британия обратилась к Путину накануне перемирия

Британия обратилась к России накануне перемирия / УНИАН

Великобритания поприветствовала договоренность, которую приняли во время заседания ТКГ о всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе. Россия должна выполнить свои обязательства.

Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Британский посол призвала Россию повлиять на незаконные вооруженные формирования на Донбассе, которых она поддерживает, чтобы добиться выполнения достигнутых договоренностей о перемирии.

"Очень надеюсь, что они (договоренности - ред.) будут воплощены и мирные жители на Донбассе увидят стойкое уменьшение насилия", - подчеркнула Симмонс.

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Напомним, в 00:01 понедельника, 27 июля, на Донбассе должен начаться режим всеобъемлющего прекращения огня. Перемирие было согласовано Трехсторонней контактной группой.

Перемирие на Донбассе с 27 июля

Напомним, Трехсторонняя контактная переговорная группа по вопросам Донбасса достигла договоренностей о прекращении огня в зоне российско-украинского конфликта с 27 июля.

Военный эксперт Константин Машовец считает, что очередное перемирие не увенчается успехом. По его мнению, договариваться с Россией – все равно, что вести переговоры с крокодилом, который собирается напасть на человека.