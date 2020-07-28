В ТКГ назвали самую главную основу безопасной реинтеграции ОРДЛО

Резников назвал основу безопасной реинтеграции ОРДЛО / пресс-служба КГГА

В Кабмине заявили о том, что одной из главных основ безопасной реинтеграции оккупированной территории в состав Украины является экономическое восстановление Донбасса. Восстановление начнется с территорий, которые находятся под контролем правительства Украины.

Об этом сказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время онлайн дискуссии Minsk Peace Process: Gradual Success or Political Deadlock.

При этом он подчеркнул, что сейчас создаются соответствующие фонды, а в скором времени будет представлена программа экономической стратегии развития Донбасса.

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Как писал Главред, также Резников заявил, что во время перемирия, ВСУ не лишены права вести огонь в случае самозащиты. Нормы международного права, а именно статья 51 Устава ООН и статья 40 Гаагской конвенции 1907 года, распространяется на решение ТКГ.

Как писал Главред, экс-президент Леонид Кучма больше не работает в Трехсторонней контактной группе в Минске на переговорах по Донбассу (ТКГ). Такую информацию озвучил лично президент Украины Владимир Зеленский.