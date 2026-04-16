Без уколов: украинская актриса рассказала, как быстро скинула 17 килограмм

Надежда Хильская поделилась своим секретом похудения и рассказала, почему отказалась от уколов.

Надежда Хильская сбросила 17 килограм

Украинская актриса Надежда Хильская рассказала, как ей удалось похудеть на 17 килограмм.

Об этом она рассказала в интервьюРБК-Україна LIFE.

На вопрос ведущей о том, как ей это удалилось, актриса ответила просто, что ей надоело.

"Я никогда столько не весила, это был очень большой вес. Я, скорее, набрала она стрессе. Вначале, с гибелью мужа я похудела, а потом постепенно, постепенно набрала. Я заглушала свою боль едой и сладенькое мне в этом очень помогало", - рассказывает она.

По словам актрисы, она позже взяла себя в руки и стала худеть на интервальном голодании. Актриса добавляет, что на самом деле думала обратиться за помощью к уколам, но побоялась.

"Я попробовала и как-то оно так пошло. Я даже и не надеялась на 17 килограммов. Я думала: ну сброшу каких-то восемь… А оно как-то пошло-пошло", — рассказала она.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

О персоне: Надежа Хильская Надежа Хильская - украинская актриса театра, кино и дубляжа. Надежда была замужем за актером и участником российско-украинской войны Алексеем Хильским. Он погиб на фронте 17 августа 2023 года. Воспитывает дочь.

