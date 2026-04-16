Разведка узнала новые планы РФ и направление вражеского штурма – FT

Российские оккупанты готовят перебрасывать для наступления на востоке Украины еще 20 тысяч человек.

РФ перебрасывает резервы для захвата Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: 21 ОМБр

Главное:

РФ ставит задачу по захвату всей Донецкой области

Россия готовит новое наступление на юго-востоке Украины

Страна-агрессор РФ перебрасывает резервы на восток Украины, чтобы захватить всю Донецкую область.

У оккупантов дедлайн до сентября, сообщил журналист FT Кристофер Миллер со ссылкой на украинское ГУР.

По его данным, российские оккупанты готовят перебрасывать для наступления на востоке Украины еще 20 тысяч человек.

"Россия готовит новое наступление на юго-востоке Украины, за счет своих стратегических резервов добавляя 20 000 свежих военнослужащих к своим силам внутри страны, сообщил мне военная разведка Украины ГУР. С примерно 680 000 солдат на земле Россия намерена захватить Донбасс к сентябрю", – написал он в Х.

Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.

Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.

Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

