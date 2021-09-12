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План по Крыму и подписание документа: у Зеленского назвали сценарий новой поездки гаранта в США

12 сентября 2021, 20:57
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ООН – это 193 страны, которые можно подключить к переговорам по Крыму, сказал Сергей Никифоров.

Зеленский
Зеленский пока не решил, поедет ли он в США - Никифоров / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на данный момент еще не решил, поедет ли он в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН, которая стартует 14 сентября. Визит главы государства зависит от целесообразности подобной инициативы. Несмотря на это, в Киеве проводят работу по подготовке поездки гаранта в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Решит ли он лететь – это зависит только от него. Он будет принимать решение, исходя из целесообразности. Ведь потратить кучу времени – день туда, день обратно на перелет – ради того, чтобы постоять на трибуне ООН? Конечно, нет", - рассказал спикер Банковой в эфире телеканала Дом.

По его словам, конкретного решения президент на данный момент еще не принял. Визит может быть оправдан, если в ходе поездки могут быть заключены определенные договоренности.Читайте такжеВизит в США обернулся победой Украины: Кулеба раскрыл детали встречи Зеленского и Байдена

"Если польза – какие-то договоренности, какие-то встречи, подписание каких-то документов – оправдывает эту трату времени, президент решит лететь. Если не оправдывает, если это просто церемониальная поездка, то он решит не лететь. Поэтому все зависит от президента. Но сейчас где-то 50 на 50", - сказал Никифоров и добавил, что дипломаты все же проводят подготовку поездки Зеленского в Штаты.

Также он предположил, что на Генеральной ассамблее президент может презентов Крымску платформу и предложить государствам подписать декларацию саммита.

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"Все-таки ООН – это 193 страны. Он может пригласить эти страны присоединиться к Крымской платформе. Это было бы хорошим жестом", - подчеркнул Сергей Никифоров.

Визит Зеленского на Генассамблею ООН в США

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров ранее заявил, что идет работа над организацией визита Владимира Зеленского в США для участия в Генеральной ассамблее ООН. Мероприятие состоится в Нью-Йорке.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба позже уточнил, что окончательно пока не решено, поедет ли Зеленский в США. Дипломат не исключил вариант, при котором президент выступит в ООН по видеосвязи.

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новости США ООН Владимир Зеленский Сергей Никитенко новости Украины Офис президента
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