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"Жму руку, Владимир Владимирович": опубликованы записи разговоров Порошенко и Путина

Стороны обсуждали Минские соглашения и узнавали, как друг у друга дела.

9 июля 2020, 12:10
Порошенко Путин
Порошенко и Путин / скриншот

Нардеп Андрей Деркач опубликовал новую порцию телефонных разговоров Петра Порошенко - на этот раз с президентом РФ Владимиром Путиным.

В 2015 году украинский президент проводил телефонные переговоры, предположительно, с российским коллегой. В нем человек с похожим на Порошенко голосом рассказывает, как ему становится проще работать, поскольку выстраивается вертикаль власти.

Тон разговора, отмечает Деркач, значительно отличался от официальной риторики Порошенко. Он привел пример, когда, выступая на телевидении в эфире передачи Свобода слова на ICTV спустя несколько лет Порошенко рассказывал, что у его состоялся жесткий разговор с президентом РФ Путиным.

По его словам, Путин ему пообещал убить 8 тысяч украинцев.

"В феврале 2015 года наши воины героически удерживали Дебальцево. В сердце Читайте такжеПриказы Байдена, тарифы украинцам, взятка в миллиард: о чем идет речь на "пленках Деркача"каждого украинца стояли названия блокпостов, которые вгрызлись в землю. А Путин сидел и свободно анализировал: "Нет, мы не будем прекращать огонь", "Нет, мы не остановим наступление, нет, ваши войска в кольце и мы никого не выпустим, и у вас будет убито, господин президент, 8 тысяч украинцев, которые в котле. Или они поднимают белый флаг, складывают оружие и сдаются, или мы их уничтожим. А как я могу относиться к человеку, который произносит такие слова?" – сказал тогда Порошенко.

Деркач опубликовал запись разговора с "голосами, похожими на Путина и Порошенко" от 30 апреля 2015 года, через 2 месяца после того, как произошел Дебальцевский котел.

Разговор Порошенко и Путина

Порошенко: Я думаю, что это будет в интересах обеих сторон. Тем более, я буду с вами откровенен, у наших западных партнеров проект миротворцев большого энтузиазма не вызывает. Они считают, что это российская ловушка для меня.

Путин: Да, вы мне говорили. Ну, пускай Лавров с Климкиным это обсуждают.

Порошенко: Дадите ему, если можно, соответствующее указание.

Путин: Он знает, я уже дал.

Порошенко: Он когда приехал в Берлин (смеётся) – это было предельно неконструктивно. Поэтому они до миротворцев даже не дошли, откровенно говоря.

Путин: Ну, я ему сказал сегодня об этом, он знает.

Порошенко: Ну, отлично, тогда. И последняя позиция. Я действительно тоже готов посмотреть и подумать по каким-то экономическим перспективам, потому что там ситуация правда очень хреновая. И она переходит в необратимые вещи. Поэтому и экономику можно будет посмотреть и во время рабочей группы, и во время встречи с Ивановым. И последнее, это просто рекомендация. Обычно для того, чтобы эффективно готовились полноценные Минские трехсторонние контактные группы, наши коллеги, имеются ввиду Хайди (Тальявини – ред.), Кучма с Демченко представитель России, собирались и планировали повестку дня, проекты. Я считаю, как говорят по-украински "якщо буде ваша ласка", может приедет этот представитель в Киев, они бы у Хайди встретились в Миссии ОБСЕ.

Путин: Наш представитель?

Порошенко: Да-да-да.

Путин: Почему бы и нет? Я скажу сейчас об этом Лаврову. Я не понимаю, почему он отказывается.

Порошенко: Нет-нет… Наши ж его не знают и пока не установлено никаких диалогов. Поэтому пусть приедут, познакомятся, проработают сценарий, потому что я считаю, что мы из Минска с пустыми руками выходить не должны. Желательно, чтобы там были уже конкретные позиции, которые приведут к эффективному результату. Поэтому еще раз благодарю вас, с наступающим Днём трудящихся, мы с вами люди трудящиеся (смеётся), может, и к солидарности придём. (смеётся)

Путин: Как у вас внутри? Справляетесь со всем?

Порошенко: Да, справляюсь. Чем дальше, тем легче, потому что уже выстраивается какая-то вертикаль, потому что когда только пришел – было непросто. Но политическую стабилизацию в условиях экономических проблем выстраивать совсем непросто. Но, я вам могу сказать, что длинной очереди желающих (смеётся) на должность украинского президента не наблюдается.

Путин: Зря вы так думаете. Украина – это интересная и красивая страна.

Порошенко: Я горжусь тем, что у меня рейтинг поддержки не падает.

Путин: Ну слава Богу, это очень важно, чтобы люди доверяли. Самое главное. Это ключевое.

Порошенко: Хорошо, Владимир Владимирович, жму руку. Спасибо большое!

Путин: Обнимаю вас, до свидания, давайте.

Ранее Деркач отметил, что пленки свидетельствуют о том, что экс-президент Порошенко планировал диверсии в Крыму и только Байден сумел его отговорить от этой затеи.

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