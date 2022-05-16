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Почему Путин отказывается от переговоров с Зеленским: ответ ОП

16 мая 2022, 23:24

Возможно, Россия все еще надеется одержать хоть какие-то победы на фронте, чтобы усилить свои позиции на переговорах.

Игорь Жовква
Путин говорит мировым лидерам, что время для переговоров с Зеленским еще не пришло / пресс-служба ОП

Президент России Владимир Путин заявляет некоторым мировым лидерам, что время для переговоров с президентом Украины для прекращения войны еще не пришло.

У Зеленского считают, что Путин ждет хоть какой-то победы на фронте, заявил заместитель главы ОП Украины Игорь Жовква в эфире национального телемарафона.

Он напомнил, что Зеленский неоднократно выражал готовность к прямым переговорам с Путиным.

"Мы прекрасно знаем, что несколько лидеров и государств обращались к президенту Путину с такой просьбой, призывом сесть за стол переговоров. Но, к сожалению, до сих пор он не готов, более того, некоторым лидерам он говорит, что время еще не пришло", - отметил Жовква.

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Он выразил мнение, что возможно, Россия все еще надеется одержать хоть какие-то победы на фронте, чтобы усилить свои позиции на переговорах. В то же время он заверил, что россиянам не удастся этого достичь.

Война России против Украины

Журналисты британского телеканала Sky News полагают, что неспособность России захватить Харьков может повлиять на планы войск РФ по захвату Донбасса. Как полагают специалисты, успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области и дальнейшее продвижение может угрожать линиям снабжения группировки оккупантов на Донбассе. Причем российские захватчики и раньше сталкивались с серьезными проблемами в снабжении своей армии, в результате чего российские военные бросали боевую технику.

Аналитики Института изучения войны в США утверждают, что Путин может аннексировать захваченные территории Украины на юге и востоке Украины – части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. После этого Россия, в ответ на контрнаступление армии Украины, может угрожать применением ядерного оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не признает так называемую "автономию" Донецкой и Луганской областей и оккупированный Крым территорией РФ. Украинское государство могло бы только перенести решение по Крыму до тех пор, пока не закончится горячая фаза войны.

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