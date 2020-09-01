"Подонки меня не остановят": Лерос отреагировал на исключение из Слуги народа

Гео Лерос прокомментировал свое исключение из Слуги народа / УНИАН

Скандальный нардеп Гео Лерос, которого сегодня вычеркнули из списков фракции Слуга народа, пообещал бороться с "режимом", очевидно, имея в виду команду президента Владимира Зеленского.

Об этом Лерос написал в Facebook.

"Хочу поблагодарить каждого за теплые слова. Депутатов — за то, что не испугались звонков из Офиса президента", - написал Лерос.

Депутат заявил, что угрозы не смогут его остановить.

"Скажу только, вы можете открывать сколько угодно дел на меня, поджигать мое имущество, но вы, подонки, меня не остановите. Я буду бороться с вашим режимом в судах, в парламенте, на улицах, на востоке и западе. Я буду среди миллиона людей, которые рано или поздно выйдут на улицу и скажут вам — нет", - написал Лерос.

Как ранее писал Главред, народному депутату от Слуги народа Гео Леросу неизвестные злоумышленники подожгли личный автомобиль.

Позже Лерос сообщил, что уже нет сомнений в умышленном уничтожении его автомобиля на парковке – был поджог. По словам свидетелей, хлопок был слышен в квартире, расположенной на 14 этаже дома, написал политик на своей странице в Facebook.