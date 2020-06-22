Пленки Деркача: ЦРУ помогало Порошенко бороться с бывшим нардепом Онищенко

Александр Онищенко в Раде (справа) / УНИАН

Петр Порошенко (в декабре 2016 года ‒ в бытность его президентом Украины) якобы благодарил тогдашнего вице-президента США Джозефа Байдена за то, что сотрудники Центрального разведывательного управления оказывали помощь в борьбе с беглым нардепом Александром Онищенко.

Такая версия событий изложена на аудиозаписях, которые пресс-конференции в понедельник, 22 июня 2020 года, обнародовал нардеп IX созыв Андрей Деркач.

В декабре 2016-го Петр Порошенко якобы во время разговора с Байденом крайне сильно беспокоился по поводу общения Александр Онищенко с сотрудниками ФБР по поводу коррупции в высших эшелонах украинской власти. Порошенко заявил Байдену, что хотел бы знать, о чем беглый нардеп будет говорить с американскими правоохранителями. Байден в ответ успокоил его ‒ мол, он уже беседовал с ФБР и его сотрудники с Онищенко работать не будут.

На другой же записи, Порошенко якобы благодарил Джо Байдена за помощь со стороны ЦРУ в борьбе с Александром Онищенко.

Напомним, ранее, в среду, 27 мая, в Германии в суде Высшего земельного суда Ольденбурга приняли решение отказать в экстрадиции в Украину подозреваемого в создании коррупционных схем Александра Онищенко. Судьи посчитали, что невозможно установить ‒ по политическим ли мотивам осуществляется его уголовное преследование украинскими правоохранителями.

Позднее его адвокат Доминик Клаук рассказал, что у Онищенко осталась возможность поехать в Россию, гражданином которой он является.