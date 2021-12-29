Порошенко опережает Зеленского во втором туре выборов президента – опрос

Порошенко незначительно опережает Зеленского в гипотетическом втором туре выборов президента - опрос / УНИАН

Глава Европейской солидарности, пятый президент Петр Порошенко мог бы набрать 50,1% голосов во втором туре выборов главы государства, если бы они проходили в ближайшее время. Действующего президента Украины Владимира Зеленского готовы поддержать 49,9% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра Разумкова совместно с Фондом Демократические инициативы имени И.Кучерива.

Согласно данным социологов, если бы президентские выборы состоялись в скором времени, то за президента Владимира Зеленского в первом туре проголосовали бы 24% респондентов среди тех, кто определился со своим выбором. Лидера Европейской солидарности Петра Порошенко готовы были бы поддержать 16%.

Далее идут Юлия Тимошенко – 9,9%, Дмитрий Разумков – 9,3% и Юрий Бойко – 9,2%.

Порошенко может опередить Зеленского во втором туре

Однако уже во втором туре предыдущий глава государства Петр Порошенко может опередить президента Владимира Зеленского. Среди определившихся с выбором за Порошенко готовы проголосовать 50,1% участников опроса. Зеленского намерены поддержать 49,9%.

Социологическое исследование проводилось Центром Разумкова совместно с Фондом Демократические инициативы имени И. Кучерива в период с 17 по 22 декабря 2021 года методом интервью "лицом к лицу". В опросе приняли участие украинцы, за исключением жителей оккупированных Крыма и Донбасса. Погрешность выборки не должна превышать 2,3%.

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Рейтинги политических партий Украины

Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии, который проводился с 3 по 11 декабря, в первом туре за президента Владимира Зеленского готовы были проголосовать 27,1% украинцев. За политика Петра Порошенко – 19,7%. Замыкала лидирующую тройку Юлия Тимошенко – 11,3%.

Опрос социологической группы Социс за 11-16 декабря показал, что в случае досрочных парламентских выборов за Европейскую солидарность Порошенко готовы проголосовать 12,3% респондентов. Немного отстала пропрезидентская партия Слуга народа – 12,1%. Партию Юлии Тимошенко Батькивщина готовы были поддержать 8,3% участников опроса.

Социологическое исследование группы Рейтинг за 14-16 декабря продемонстрировало лидерство партии Слуга народа. За политическую силу президента готовы были проголосовать 19,1% избирателей. Существенно отставала партия Порошенко Европейская солидарность – 13,5%. На третьем месте была Батькивщина Юлии Тимошенко – 11,2%.

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