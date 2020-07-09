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У Авакова рассказали, где записывались переговоры Порошенко и Путина

Переговоры записывались с целью фиксации важной информации.

9 июля 2020, 22:03
Геращенко
Геращенко не исключает, что переговоры якобы Путина и Порошенко записывались в Украине / УНИАН

Телефонные разговоры с голосами, похожими на пятого президента Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина, могли быть записаны в Администрации президента Украины.

Об этом рассказал замглавы министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает УНН.

По словам чиновника, есть информация, согласно которой данные аудиозаписи фиксировалось в Украине – в Администрации президента. Однако позже такие разговоры попали в руки третьим лицам, после чего аудиопленки стали достоянием общественности.

"Относительно происхождения записей, говорят, что эти записи делались в Офисе президента. Делались они с целью, чтобы потом можно было вспомнить, кто что кому сказал, что кому пообещал. В США по закону фиксируются все переговоры президента. Просто видимо эти записи попали в те руки, которые передали их тем, которые их опубликовали", – утверждает Геращенко.Читайте такжеПорошенко может назначать своих людей при Зеленском – Деркач

Напомним, в четверг, 9 июля, парламентарий Андрей Деркач провел пресс-конференцию, на которой обнародовал аудиозаписи телефонных переговоров людей, чьи голоса похожи на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

В Кремле удивились появлению таких аудиозаписей и заявили, что у Путина ничего об этом не знают.

У Порошенко, в свою очередь, не подтвердили аутентичность данных аудиозаписей и назвали их фейком.

новости Украины Петр Порошенко Владимир Путин МВД Антон Геращенко
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