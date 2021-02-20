Порошенко с женой улетел из Украины – Лещенко

Петр Порошенко, Марина Порошенко / УНИАН

Бывший президент и народный депутат Петр Порошенко с женой Мариной в субботу, 20 февраля, улетел из Украины.

Порошенко с супругой полетел в турецкий Стамбул, сообщил в Telegram экс-нардеп, член набсовета акционерного общества Укрзализныця Сергей Лещенко, ссылаясь на сведения пассажиров авиакомпании Turkish Airlines.

По сведениям чиновника, Петра и Марину Порошенко видели пассажиры рейса ТК458 (Киев – Стамбул).

"…Ситуацию с каналом Прямой и наложенными санкциями на семью Медведчука будут перебивать фотосессией со Вселенским Патриархом (сейчас титул носит Варфоломей I – Ред.). Поверите в такой трюк Порошенко?", – поставил вопрос бывший нардеп.