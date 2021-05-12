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Послы стран G7 срочно обратились к Кабмину из-за увольнения Коболева

12 мая 2021, 19:02

На сегодня наблюдательный совет не может независимо выполнять свои обязанности, говорится в заявлении дипломатов.

Коболев
Послы Большой семерки обратились к Кабмину / УНИАН

Послы стран Большой семерки призвали Кабинет министров быстро решить вопросы управления НАК Нафтогаз Украины. На сегодня наблюдательный совет не может независимо выполнять свои обязанности, говорится в заявлении на странице британского председательства в группе послов G7 в Twitter.

В своем заявлении, послы выразили обеспокоенность тем, что Кабинет министров, будучи главным акционером НАК, не достиг согласованного решения с наблюдательным советом Нафтогаза, которое бы позволило ему выполнять свои обязанности независимо.

"Мы призываем правительство быстро решить этот вопрос таким образом, который отражает заявленную приверженность международным стандартам корпоративного управления, и продолжить усовершенствование законодательной базы по управлению государственными предприятиями в соответствии с этими стандартами", - говорится в заявлении.

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Увольнение Коболева из Нафтогаза - о чем ранее сообщал Главред:

  • Кабинет министров Украины 28 апреля провел собрание акционеров национальной акционерной компании Нафтогаз Украины, по итогам которого работа Набсовета и правления компании была признана неудовлетворительной. В результате было принято решение об отставке руководителя компании Андрея Коболева.
  • В НАК Нафтогаз подвергли критике решение правительства и посчитали такой шаг "юридической манипуляцией". В компании уточнили, что собрание акционеров не может вносить предложения об увольнении или назначении главы Нафтогаза, так как этот вопрос остается в компетенции Наблюдательного совета.
  • После отставки Коболева Нафтогаз возглавил Юрий Витренко, который в 2018 году был исполнительным директором компании. До недавних пор политик исполнял обязанности министра энергетики в правительстве Дениса Шмыгаля.
  • 30 апреля после встречи с новым главой Нафтогаза Юрием Витренко в компании заявили о том, что члены Набсовета написали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Полномочия совета будут прекращены с 14 мая.

Нафтогаз Кабмин Большая семерка Андрей Коболев новости Украины
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