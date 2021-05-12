Послы стран G7 срочно обратились к Кабмину из-за увольнения Коболева

Послы Большой семерки обратились к Кабмину / УНИАН

Послы стран Большой семерки призвали Кабинет министров быстро решить вопросы управления НАК Нафтогаз Украины. На сегодня наблюдательный совет не может независимо выполнять свои обязанности, говорится в заявлении на странице британского председательства в группе послов G7 в Twitter.

В своем заявлении, послы выразили обеспокоенность тем, что Кабинет министров, будучи главным акционером НАК, не достиг согласованного решения с наблюдательным советом Нафтогаза, которое бы позволило ему выполнять свои обязанности независимо.

"Мы призываем правительство быстро решить этот вопрос таким образом, который отражает заявленную приверженность международным стандартам корпоративного управления, и продолжить усовершенствование законодательной базы по управлению государственными предприятиями в соответствии с этими стандартами", - говорится в заявлении.

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