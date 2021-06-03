Посол раскрыл безумную цель Путина относительно Украины

У Владимира Путина есть безумная цель по Украине, предупредил посол / Reuters

Посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник заявил, что у президента России Владимира Путина есть безумная цель.

Цель Путина не изменилась – он хочет, чтобы украинское государство перестало быть независимым, рассказал дипломат в интервью немецкому журналу loyal. Перевод беседы появился на сайте посольства Украины в ФРГ.

По словам посла, демократическое и прозападное развитие нашей страны для российского лидера – как бельмо на глазу.

Дипломат добавил, что движение Украины в сторону Запада ставит под угрозу тоталитарный и коррупционный режим Путина.

"...Его план, как и раньше, заключается в уничтожении Украины как независимого государства. Это и есть его безумная цель...", – заявил собеседник.

Читайте такжеКравчук назвал цель Путина по Украине и объяснил позицию КиеваРанее Андрей Мельник говорил, что Украина сможет обеспечить населению безопасность только в том случае, если пополнит ряды стран-членов военно-политического блока НАТО (Североатлантический Альянс).

Посол добавил, что Германия не поддерживает стремление Киева в НАТО, поскольку опасается реакции Владимира Путина.

Напомним, украинское государство отказалось от внеблокового статуса и взяло курс на вступление в Альянс после того, как власти РФ в 2014 году решились на агрессию – пошли на захват Крыма и вторжение на часть Донбасса.

Москва категорически против того, чтобы Украина стала членом Альянса.