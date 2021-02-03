Президент провел встречу с послами стран G7 - о чем шла речь

Глава государства пояснил послам Большей семерки решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении нескольких телеканалов.
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с послами стран Большой семерки (G7) и Европейского союза объяснил решение СНБО о санкциях в отношении нескольких украинских телеканалов, сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Президент отметил, что со времени последней встречи в таком формате в прошлом году в Украине произошел ряд событий, которые угрожают государственному строю, и были приняты решительные шаги для преодоления этих вызовов", - говорится в сообщении.
По словам главы государства, введение санкций не является эмоциональным решением.
"Санкции против средств массовой информации - это всегда сложное решение для любой власти, кроме авторитарной. Это решение не является эмоциональным, оно вызревало и готовилось уже длительное время на основе информации многих украинских государственных органов. Это ни в коем случае не наступление на свободу слова, это обоснованное решение для защиты национальной безопасности", - заявил Зеленский.
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Он подчеркнул, что телеканалы, на которые были во вторник, 2 февраля, наложены санкции, длительное время распространяли дезинформацию в стране, а также занимались продвижением гибридного влияния государства-агрессора РФ на политические процессы в Украине.
Зеленский при этом подчеркнул, что свободе слова ничего не угрожает.
Санкции против каналов Медведчука
- Глава государства Владимир Зеленский 2 февраля на основании решения СНБО подписал указ о введении санкций против соратника Медведчука, депутата от ОПЗЖ и бизнесмена Тараса Козака. Пятилетние санкции распространяются на его телеканалы – 112 Украина, NewsOne и ZIK.
- Вследствие этого в ночь со 2 на 3 февраля украинские операторы кабельного телевидения отключили в своих сетях 112, ZIK и NewsOne. Их трансляция доступна на сайтах телеканалов и на видеохостинге YouTube.
- По словам заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы, существуют очень серьезные доказательства того, что телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK финансируются из России.
- Согласно данным источников издания Украинская правда в СБУ и СНБО, компания торговый дом Донские угли из "ЛНР" связана с финансированием каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK.
- В ЕС заявили, что понимают принятое Киевом решение, однако уточнили, что подобные меры не должны быть реализованы за счет свободы средств массовой информации.