"Война на всех фронтах": Аваков отреагировал на санкции против каналов

Решение о прекращении работы некоторых телеканалов, которые системно занимались грубой антиукраинской пропагандой, крайне важно для безопасности страны.
Телеканалы 112 Украина, Zik и NewsOne, в отношении которых Совет нацбезопасности и обороны вчера ввел санкции, системно занимались "грубой антиукраинской пропагандой", говорится в заявлении министра Арсена Авакова в Youtube.
Аваков отметил, что уже семь лет идет война, которая уже унесла жизни десятков тысяч украинцев.
"Эта война идет на всех фронтах: на суше, на море, в воздухе и в информационном пространстве", - уточнил Аваков.
По его убеждению, решение о прекращении работы некоторых телеканалов, "которые системно занимались грубой антиукраинской пропагандой, крайне важно для безопасности страны". Он отметил, что материалы, предоставленные Службой безопасности Украины, которые легли в основу решения СНБО, "являются вполне достаточными и исчерпывающими".
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"Не надо путать понятие "свобода слова" с антиукраинской деятельностью за деньги государства-агрессора. Война - время непростых решений. Нужны решительные шаги для отстаивания интересов государства и защиты людей не только от пуль и снарядов, но и от пропагандистского яда за деньги агрессора", - заявил Аваков.
Он считает решение о введении санкций "проявлением действительно государственной позиции".
Аваков заверил, что МВД как орган власти, который, в том числе, отвечает за внутреннюю безопасность государства, "будет четко и в рамках закона выполнять решение СНБО, указ президента Украины и защищать интересы граждан Украины".
Санкции против каналов Медведчука
- Глава государства Владимир Зеленский 2 февраля на основании решения СНБО подписал указ о введении санкций против соратника Медведчука, депутата от ОПЗЖ и бизнесмена Тараса Козака. Пятилетние санкции распространяются на его телеканалы – 112 Украина, NewsOne и ZIK.
- Вследствие этого в ночь со 2 на 3 февраля украинские операторы кабельного телевидения отключили в своих сетях 112, ZIK и NewsOne. Их трансляция доступна на сайтах телеканалов и на видеохостинге YouTube.
- По словам заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы, существуют очень серьезные доказательства того, что телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK финансируются из России.
- Согласно данным источников издания Украинская правда в СБУ и СНБО, компания торговый дом Донские угли из "ЛНР" связана с финансированием каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK.
- В ЕС заявили, что понимают принятое Киевом решение, однако уточнили, что подобные меры не должны быть реализованы за счет свободы средств массовой информации.