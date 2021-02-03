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"Война на всех фронтах": Аваков отреагировал на санкции против каналов

3 февраля 2021, 20:23
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Решение о прекращении работы некоторых телеканалов, которые системно занимались грубой антиукраинской пропагандой, крайне важно для безопасности страны.

Аваков
Аваков вісказался о санкциях против каналов / УНИАН

Телеканалы 112 Украина, Zik и NewsOne, в отношении которых Совет нацбезопасности и обороны вчера ввел санкции, системно занимались "грубой антиукраинской пропагандой", говорится в заявлении министра Арсена Авакова в Youtube.

Аваков отметил, что уже семь лет идет война, которая уже унесла жизни десятков тысяч украинцев.

"Эта война идет на всех фронтах: на суше, на море, в воздухе и в информационном пространстве", - уточнил Аваков.

По его убеждению, решение о прекращении работы некоторых телеканалов, "которые системно занимались грубой антиукраинской пропагандой, крайне важно для безопасности страны". Он отметил, что материалы, предоставленные Службой безопасности Украины, которые легли в основу решения СНБО, "являются вполне достаточными и исчерпывающими".

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"Не надо путать понятие "свобода слова" с антиукраинской деятельностью за деньги государства-агрессора. Война - время непростых решений. Нужны решительные шаги для отстаивания интересов государства и защиты людей не только от пуль и снарядов, но и от пропагандистского яда за деньги агрессора", - заявил Аваков.

Он считает решение о введении санкций "проявлением действительно государственной позиции".

Аваков заверил, что МВД как орган власти, который, в том числе, отвечает за внутреннюю безопасность государства, "будет четко и в рамках закона выполнять решение СНБО, указ президента Украины и защищать интересы граждан Украины".

Санкции против каналов Медведчука

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