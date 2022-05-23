"Присоединить" к Крыму или России: Колыхаев раскрыл сценарии оккупантов по Херсонской области

Москва к декабрю-январю может вернуться к сценарию "референдума" в Херсонской области - Колыхаев / Коллаж Facebook Игоря Колыхаева

Россия вряд ли готовит "референдум" по созданию в Херсонской области так называемой "ХНР". Она отказалась от сценариев "республик". Вероятно, Москва рассматривает два варианта – "присоединение" региона к оккупированному Крыму или обращение коллаборантов в Госдуме с просьбой, дескать, отправить Херсонщину в состав РФ. Захватчики готовы к нарушению международного права, однако у них проблемы с лояльностью местного населения. Об этом заявил мэр Херсона Игорь Колыхаев.

В интервью РБК-Украина он рассказал о том, что российские власти вряд ли заинтересованы в построении новых "республик", в том числе, и в Херсонской области. Они, скорее всего, рассматривают возможность "присоединение" региона к захваченному Крыму или напрямую к РФ.

Читайте такжеАрмия РФ опасается контратаки ВСУ на Херсон и готовится наступать на юг – Институт изучения войны"Им не нужны еще какие-то "днр", "лнр" или "хнр". Им не надо псевдореспублик. Думаю, что у россиян есть два пути. Первый - присоединить Херсон к Крыму. Второй - они уже создали так называемый "комитет спасения", куда избрали временное руководство в лице Владимира Сальдо. Им легче сейчас обратиться в Думу и попросить, чтобы Херсонскую область просто присоединили к РФ. И, кстати, мы о таком уже слышали", - считает Колыхаев.

По его словам, захватчики готовы пойти на нарушение международного права, однако у них в Херсонской области есть проблемы с лояльностью населения. Сейчас ситуация не позволяет провести якобы "референдум".

"Чтобы прошел референдум, они должны показать людям, что они не оккупанты, что их здесь ждали, что людям с ними очень хорошо. Но этого и близко нет", - говорит мэр.

Однако, как полагает херсонский градоначальник, оккупанты могут вернуться к такой идее уже зимой. Если армия Украины не продвинется в вопросе освобождения региона, к тому времени решать вопрос, возможно, будет уже поздно.

Читайте такжеВыход ВСУ на Херсон или Новую Каховку станет ударом для РФ – врагу там придется сдаваться – эксперт"Анализируя и прикидывая, как они могут действовать, могу предположить, что новые разговоры - более предметные - о референдуме начнутся ближе к декабрю 2022 года или января 2023-го. Если к тому времени ВСУ не сделают соответствующих решительных шагов и действий в сторону освобождения Херсонской области, тогда, действительно, может быть поздно", - подчеркнул мэр Херсона Игорь Колыхаев.

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Ситуация в Херсонской области

Войска РФ захватили Херсон и часть области в начале марта. Местные жители выступили против оккупации и регулярно принимали участие в мирных митингах в поддержку Украины.

25 апреля российские оккупанты захватили здание Херсонского городского совета. Они выгнали работников мэрии из своих кабинетов. Градоначальник Игорь Колыхаев был вынужден покинуть свое рабочее место. Флаг Украины сняли со здания.

В городе похищают активистов, журналистов, участников ООС на Донбассе и журналистов.

Позже коллаборант Кирилл Стремоусов, которого Москва назначила так называемым "заместителем председателя Херсонской военно-гражданской администрации" заявил о намерениях обратиться к Путину с просьбой, дескать, "присоединить" регион к России. Оккупанты собираются ввести на Херсонщине рублевую зону.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Киев не интересуют планы коллаборантов и оккупантов. По его словам, Херсонскую область освободит армия Украины, а пособники РФ будут просить о помиловании после вердикта суда.

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