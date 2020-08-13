"Остановите кровопролитие!" Кравчук призвал Лукашенко помнить о наказании за преступления

Кравчук призвал власти Беларуси остановить волну насилия в стране / Главред

Белорусские власти должны остановить насилие на улицах страны и прекратить разжигать ненависть. Оправдать чрезмерно жесткие меры не удастся, а всех причастных к таким действиям ждет неотвратимое наказание.

Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью Радио Свобода.

В частности, политик обратился к Лукашенко и белорусским властям с просьбой остановить проявления физического насилия по отношению к собственным гражданам. Кровопролитие оправдать не удастся, а подобные действия и многочисленные нарушения на выборах не получится скрыть.

"Хочу обратиться к белорусским властям - остановитесь. Президент Лукашенко, остановите кровопролитие! Никакими доказательствами, никакими обвинениями, никакими историческими примерами он не сможет оправдать кровопролитие. Никакими. Если они прибегнут к невероятным фальсификациям, правда истории все равно восторжествует", - утверждает Кравчук.Читайте такжеМассовые санкции и заморозка всех активов: в ЕС выступили с жесткой инициативой против режима Лукашенко

Также он добавил, что такая ситуация может привести к непрогнозируемым последствиям, вследствие которых никому из причастных к злоупотреблениям власти не удастся избежать ответственности.

"Власть, остановите силовиков, если разжигать ненависть, это может очень плохо кончиться. Никто не избежит самого строгого наказания за преступления", – подчеркнул политик.

Напомним, в связи с резонансными событиями в стране в Беларуси была объявлена массовая забастовка. К мероприятию присоединились рабочие стратегически важных белорусских заводов.