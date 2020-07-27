УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Путин начал революцию в России: эксперт рассказал, кто поднял народ в Хабаровске

Москва воспринимает протесты в Хабаровске как сепаратизм или революционную ситуацию.

27 июля 2020, 04:35
протесты в Хабаровске
В Москве считают, что за протестами в Хабаровске стоят готовящие контрреволюцию олигархи - эксперт / Reuters

Серию протестов в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровской области Сергея Фургала в Москве считают бунтом региональных бизнес-элит, который воспринимается как контрреволюция.

Об этом рассказал эксперт по вопросам международной политики Руслан Осипенко, сообщает Украина 24.

По его словам, депутаты Госдумы воспринимают события в Хабаровске не иначе как настоящий бунт олигархов из регионов. Крупный бизнес недоволен продлением правления Путина, проводящего определенную реорганизацию политической системы, и активно выражает свое недовольство.

"То есть после того, как Путин получил власть еще на пару лет и хочет сделать революцию по некоторым направлениям, внутренняя олигархия не воспринимает это и подняла народ", - сказал аналитик.Читайте такжеПротесты в Хабаровске: затрещит ли Россия по швам

Также он добавил, что в российской столице со всей серьезностью относятся к происходящим в Хабаровске событиям, и оценивают их категорически.

"Можно говорить, что они в России это воспринимают фактически как революционную ситуацию. Революция в Хабаровске воспринимается Москвой как контрреволюция, как сепаратизм фактически. Поэтому это серьезно", - подчеркнул Осипенко.

Напомним, в Хабаровске уже более двух недель проходят массовые митинги в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, которого арестовали по подозрению в организации двух убийств и покушении на убийство.

новости России протесты протесты в Хабаровске новости Хабаровска новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Путин начал революцию в России: эксперт рассказал, кто поднял народ в Хабаровске». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

04:35
Путин начал революцию в России: эксперт рассказал, кто поднял народ в Хабаровске
04:09
В моду вернулись роскошные плиссированные платья из 20-х: фото Фото
03:22
В США допустили отмену санкций против России из-за аннексии Крыма
02:47
Ученые опровергли самый ранний симптом коронавируса Видео
02:16
Привітання з Днем ангела Володимира – чудові листівки та тексти
01:38
Волкер рассказал, зачем России война на Донбассе
00:53
Запредельная температура и ломота: врач объяснил, как отличить грипп от COVID-19 Видео
00:19
День сони и Дозоры: какой сегодня праздник 27 июля, приметы, именины
26 июля, воскресенье
23:58
"Устали от шантажа": еще одна страна хочет выйти из Евросоюза
23:32
Выборы в Беларуси: соперница Лукашенко пожаловалась на угрозы Видео
23:02
"Достанут даже в Антарктиде": в Госдуме России открыто угрожают Зеленскому
22:54
Военные чиновники в окопах и огонь на поражение: в ВСУ показали, как готовятся к перемирию Видео
22:29
"Нужно уменьшить насилие": Британия обратилась к Путину накануне перемирия
22:04
Засекли на горячем: Кличко поведал, как боролся с граффитчиками
21:56
Миротворцы на Донбассе: эксперт объяснил, почему Украина пошла на такой шаг
21:28
В СНБО бьют тревогу: произошла масштабная утечка данных
21:24
Будет ли польза от вакцины против COVID-19: врач сделал неоднозначный прогноз
21:01
Вакцина от коронавируса: в Индии стартовали важные испытания
20:33
Гибель сына Сулейманова: Зеленский обратился с просьбой к Путину
20:33
Коронавирус в мире 26 июля взял новую высоту – 16 миллионов случаев заражения Видео
20:06
В Одессе объявлен режим ЧС: из танкера вновь течет нефть Видео
19:32
Нардеп Беленюк пошутил о неудачных попытках поднять танкер Delfi
19:27
"Серьезная угроза": Путину мерещится отказ Киева от Минских соглашений Видео
19:16
США в шаге от нанесения удара: детали переговоров Вашингтона и подрядчиков Северного потока-2
19:02
На Донбассе из-за обстрелов наемников Путина вспыхнул пожар, горят дома
18:36
Зеленского подловили во время утренней пробежки в Черновцах Видео
18:22
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным - о чем шла речь
18:06
Можно ли подцепить COVID-19 на пляжах и в бассейнах: в Минздраве предупредили украинцев
17:35
Провокации в ходе перемирия: в Генштабе ВСУ предупредил о жесткой ответке Видео
16:57
Врач рассказал, какие симптомы указывают на вероятное заражение COVID-19
16:56
"Лапал липкими руками": Шендерович влип в скандал с сексуальными домогательствами
16:46
"Драматический шаг": Волкер оценил шансы нападения России на Украину
16:36
"Я выбирал зло": на похоронах волонтера Кучапина озвучили предсмертную записку Видео
16:12
Чего ждать от курса доллара: эксперт озвучил прогноз на неделю
16:08
Украина готова подписать новое соглашение с ЕС: Шмыгаль назвал инициативу Киева
15:30
"Штурм и множество жертв": эксперт оценил спецоперацию в Луцке Видео
15:24
Парень закатал котенка в банку и снял это на видео - его уже пытаются найти Видео
15:15
На Донбасс прибыли миротворцы ООН: в ООС сделали важное заявление
14:58
"Раскочегарит до +36°": украинцев предупредили о надвигающейся жаре Видео
14:38
Врач объяснил, почему люди по-разному болеют коронавирусом
14:31
Боевикам "ДНР" приказали полностью прекратить огонь - росСМИ Видео
14:24
Гибель 3-летнего сына Сулейманова: появились подробности трагедии
13:57
Десятки заболевших: в Киеве зафиксировали новую вспышку коронавируса Видео
13:49
На Полтавщине разгорелся скандал из-за загадочной смерти женщины от COVID-19
13:00
Тиски карантина: в Минздраве рассказали, каким областям не светит ослабление Видео
12:58
Гороскоп всех знаков Зодиака на 27 июля: козни недругов и помощь высших сил
12:51
Новый препарат от коронавируса: в Минздраве обновили протокол лечения COVID-19 Видео
12:44
В Крыму нашли тело 3-летнего сына политзаключенного Сулейманова Видео
12:20
"Давай по*су туда": в Николаеве подростки надругались над Вечным огнем Видео
12:08
Вирус не уханьский: новое исследование опровергло китайские корни коронавируса Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять