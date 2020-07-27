Путин начал революцию в России: эксперт рассказал, кто поднял народ в Хабаровске

В Москве считают, что за протестами в Хабаровске стоят готовящие контрреволюцию олигархи - эксперт / Reuters

Серию протестов в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровской области Сергея Фургала в Москве считают бунтом региональных бизнес-элит, который воспринимается как контрреволюция.

Об этом рассказал эксперт по вопросам международной политики Руслан Осипенко, сообщает Украина 24.

По его словам, депутаты Госдумы воспринимают события в Хабаровске не иначе как настоящий бунт олигархов из регионов. Крупный бизнес недоволен продлением правления Путина, проводящего определенную реорганизацию политической системы, и активно выражает свое недовольство.

"То есть после того, как Путин получил власть еще на пару лет и хочет сделать революцию по некоторым направлениям, внутренняя олигархия не воспринимает это и подняла народ", - сказал аналитик.Читайте такжеПротесты в Хабаровске: затрещит ли Россия по швам

Также он добавил, что в российской столице со всей серьезностью относятся к происходящим в Хабаровске событиям, и оценивают их категорически.

"Можно говорить, что они в России это воспринимают фактически как революционную ситуацию. Революция в Хабаровске воспринимается Москвой как контрреволюция, как сепаратизм фактически. Поэтому это серьезно", - подчеркнул Осипенко.

Напомним, в Хабаровске уже более двух недель проходят массовые митинги в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, которого арестовали по подозрению в организации двух убийств и покушении на убийство.