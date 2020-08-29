Путин не сможет ввести войска в Беларусь: эксперт объяснил страх России

Путин не готов пойти на прямое военное вторжение в Беларусь - эксперт/ Reuters

Российский президент Владимир Путин вряд ли будет готов напрямую ввести регулярные войска РФ на территорию Беларуси, поскольку реализация такого сценария будет означать прямое вторжение на территорию другого государства и обернется Москве санкциями.

Об этом заявил политолог Тарас Загородний в эфире телеканала Украина 24.

По словам эксперта, Путин лукавит, когда говорит, что именно Лукашенко попросил поддержать его режим при помощи силовиков. Москва будет готова применить войска, однако, вероятнее всего, он подразумевал именно сотрудников силовых структур, а не регулярные войска.

"Это прямая угроза, что они готовы вводить, но он не говорил о военном контингенте, скорее всего, речь о силовых структурах", - считает аналитик.

Как полагает политолог, Кремль не пойдет на прямой ввод российских войск или же специалистов в Беларусь, поскольку Москва опасается санкций за военную интервенцию на территорию суверенного государства.Читайте такжеУ Путина оценили резерв вооруженных силовиков для вторжения в Беларусь

"Потому что это точно будут санкции, это точно вторжение на чужую территорию, тут по-другому трактовать нельзя. Скорее всего, есть кураторы по силовым органам, но они под контролем Лукашенко", - сказал Загородний.

Напоследок он подчеркнул, что у России на самом деле нет ресурсов для взятия Беларуси под тотальный контроль, однако исключать вероятность прямой российской угрозы по-прежнему нельзя.

Напомним, в четверг, 27 августа, президент РФ Владимир Путин сделал заявление о том, что Кремль сформировал специальное подразделение правоохранителей, которых могут отправить в Беларусь для решения проблем режима Лукашенко.