Путин не видит ультиматума в "гарантиях безопасности", а МИД РФ готовит "план Б"

Путин "не договорился" с МИД РФ / Фото Reuters

Президент России Владимир Путин опроверг ранние высказывания по поводу требований Москвы по так называемым "гарантиям безопасности". В частности, он заявил, что речь о них, как об ультиматуме в адрес США и НАТО, это неправда.

По словам главы РФ, в таком ключе российские заявления интерпретируют только "недоброжелатели", пишут росСМИ.

"Мы видим уже, что некоторые наши недоброжелатели, прямо скажу, интерпретируют это как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет", - заявил Путин на заседании коллегии Минобороны России.

Между тем, по словам замглавы МИД России Константина Гаврилова, в случае отсутствия ответа от Запада на российские предложения по гарантиям безопасности, у Москвы есть "план Б".

"План Б, естественно, руководством предусмотрен. И к нему никто не хотел бы прибегать. Это не ультиматум - это жесткое требование, которое навеяно обстоятельствами и временем", - отметил Гаврилов.

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Проекты договоров России и США по безопасности

Российский МИД 17 декабря обнародовал два документа, которые инициировала Москва и передала на рассмотрение Штатов – проект договора России и США о гарантиях безопасности и соглашение по мерам обеспечения безопасности Америки, РФ и Североатлантического альянса. Теперь россияне ждут переговоров с американцами по данным инициативам.

В проектах соглашений говорится о том, что Россия намерена настаивать на гарантиях по отказу от включения Украины в Североатлантический альянс и нерасширении Альянса на восток. Кроме того, Москва требует, чтобы обе стороны не использовали территории третьих стран для нападения друг на друга.

Спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не намерены вести переговоры с РФ по вопросам европейской безопасности без участия государств ЕС и стран-партнеров. Американцы не готовы идти на уступки в вопросе, который связан с ограничением суверенных государств права самостоятельно определять свое будущее.

В Североатлантическом альянсе считают, что в ходе переговоров с Россией следует учитывать и опасения блока по поводу действий Москвы. Согласно позиции НАТО, дискуссия по европейской безопасности должна обсуждаться и со странами-партнерами в Европе – в частности, с Украиной. Причем до переговоров по стратегическим вопросам Москва должна добиться прогресса в урегулировании конфликта с Киевом.

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