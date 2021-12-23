Путин опасается, что Украина "долбанет" Россию

Владимир Путин / REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что выдвинул США требования по нерасширению НАТО на восток и стянул войска к границам Украины из-за опасений, что в перспективе со стороны Украины Россию "долбанут".

Об этом он заявил во время ежегодной пресс-конференции.

Путин считает, что на территории Украины создают "антироссию с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению".

Читайте такжеЗапуск "Минска" в обмен на нормандский формат: Путин разразился ультиматумом Украине по Донбассу"Вы представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить дальше? Все время с оглядкой, что там происходит. Какие новые системы вооружения поставлены. А потом под прикрытием этих новых систем вооружения толкнуть радикалов и на решение вопросов на Донбассе вооруженным путем, и, кстати говоря, по Крыму. Крымскую платформу то зачем поддержали? Если в кулуарах говорят, что "с Крымом все, забыли". Нет - толкают и туда тоже. Но мы же должны думать о перспективах обеспечения своей безопасности даже не на сегодняшний день и не на следущую неделю, а на ближайшую перспективу. Как Россия должна жить с этим? Все время с оглядкой - что там будет и когда долбанут? Это серьезный вопрос", - поделился опасениями Путин.

"Мяч на стороне США"

Хозяин Кремля подчеркнул, что "мяч" на стороне США, и он ожидает переговоров в Женеве, которые запланированы на январь.

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"Ясно, что один из важнейших элементов сегодня - это стабильность и безопасность вот на этом участке, на этом направлении (Украины, - ред). И мы должны понять, как будет обеспечена наша безопасность. Поэтому без всяких хитростей мы просто прямо поставили вопрос, что никакого движения НАТО на восток дальше быть не должно. Мяч на их стороне, они должны нам что-то ответить. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию. И американские партнеры нам говорят о том, что они готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены. Надеюсь, что развитие ситуации пойдет именно по этому пути", - подытожил Путин.

РФ стягивает войска на границу Украины

Ранее американские издания The Washington Post и Politico сообщили о том, что Россия стянула войска к границам Украины. В качестве подтверждения своей информации журналисты продемонстрировали спутниковые снимки.

Диалог Байдена и Путина состоялся 7 декабря. В Вашингтоне заявили, что хозяин Белого дома осудил концентрацию войск у украинских границ и поддержал Киев. При этом он не обещал Москве гарантий по невступлению Украины в НАТО и нерасширении Альянса на восток.

Президент Зеленский подчеркнул, что Украина не готова отказаться от курса на НАТО в обмен на снижение эскалации на границе со стороны России. По его словам, Киев не верит обещаниям и гарантиям Москвы.

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