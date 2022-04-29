Ракетный удар по Киеву: президент резко раскритиковал ООН

Зеленский назвал ракетный удар по Киеву во время визита генсека ООН Антониу Гутерриша унижением организации со стороны РФ.
Глава государства Владимир Зеленский назвал ракетный удар по Киеву во время визита генсека ООН Антониу Гутерриша унижением организации со стороны РФ. А также выразил сожаление, что оно осталось без мощного ответа.
"Продолжается разбор завалов в Киеве, куда во время визита генсека ООН ударили российские ракеты. Обидно, но столь сознательное и жестокое унижение ООН со стороны России осталось без мощного ответа", - сказал Зеленский во время сегодняшнего обращения.
Он добавил, что сегодня стало известно о гибели от ракетного удара журналистки "Радио Свобода" Веры Гирич. Глава государства отметил, что погибшая корреспондентка стала 23 представительницей медиа, чья жизнь оборвалась в результате российского вторжения.
"Мои соболезнования всем родным и вечная память всем жертвам", - обратился к близким погибшей Зеленский.
Ракетный удар по Киеву
28 апреля вечером в Киеве прогремели взрывы, в то время, как в городе находился генеральный секретарь ООН. Как стало известно, это был ракетный удар по Шевченковскому району столицы.
В то же время оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Киевской области.
В результате вражеского обстрела, произошло возгорание в 25-этажном жилом доме с частичным разрушением 1 и 2 этажей.
По предварительным данным, спасены 5 человек, пострадали - 10.
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