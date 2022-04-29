Ракетный удар по Киеву: президент резко раскритиковал ООН

Владимир Зеленский упрекнул ООН / скриншот

Глава государства Владимир Зеленский назвал ракетный удар по Киеву во время визита генсека ООН Антониу Гутерриша унижением организации со стороны РФ. А также выразил сожаление, что оно осталось без мощного ответа.

"Продолжается разбор завалов в Киеве, куда во время визита генсека ООН ударили российские ракеты. Обидно, но столь сознательное и жестокое унижение ООН со стороны России осталось без мощного ответа", - сказал Зеленский во время сегодняшнего обращения.

Он добавил, что сегодня стало известно о гибели от ракетного удара журналистки "Радио Свобода" Веры Гирич. Глава государства отметил, что погибшая корреспондентка стала 23 представительницей медиа, чья жизнь оборвалась в результате российского вторжения.

"Мои соболезнования всем родным и вечная память всем жертвам", - обратился к близким погибшей Зеленский.

Ракетный удар по Киеву

28 апреля вечером в Киеве прогремели взрывы, в то время, как в городе находился генеральный секретарь ООН. Как стало известно, это был ракетный удар по Шевченковскому району столицы.

В то же время оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Киевской области.

В результате вражеского обстрела, произошло возгорание в 25-этажном жилом доме с частичным разрушением 1 и 2 этажей.

По предварительным данным, спасены 5 человек, пострадали - 10.

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