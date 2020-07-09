Разумков назвал две главные причины падения рейтинга Зеленского

Разумков считает падение рейтингов нормальным политическим явлением / УНИАН

Снижение рейтинга является весьма обыденным элементом политического процесса. На электоральные позиции президента Зеленского повлияла эпидемия коронавируса и экономический кризис.

Об этом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал в интервью изданию Страна.UA.

По его словам, эпидемия COVID-19 и кризис в экономической сфере отразились не только на рейтинге президента, но и на показателях доверия к парламенту и правительству.

"Вопрос в скорости этого снижения и том, как это связано с событиями, которые происходят в стране. Однозначно коронавирус и экономический кризис не добавляют рейтинга никому: ни Раде, ни президенту, ни Кабмину", - сказал Разумков, признавая, что скандальные ситуации и ошибки власти также стали причиной падения рейтингов.Читайте такжеЗеленского накажут за попытку не дать опустить Украину в четвертый мир

При этом Разумков подчеркнул, что были моменты, когда фиксировался рост рейтингов власти – в начале текущего года и как только началась пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее Разумков высказался о том, может ли Владимир Зеленский лишиться поста президента Украины по причине государственного переворота.

Тем временем Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса в Черновицкой области заявил, что власти урегулируют все текущие проблемы Украины.