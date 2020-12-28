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Разумков заявил о тупике в нормандских переговорах и рассказал, что делать

28 декабря 2020, 11:07
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Война на Донбассе не завершена из-за деструктивной позиции России, считает Дмитрий Разумков.

Разумков
Дмитрий Разумков / УНИАН

Переговоры в нормандском формате относительно завершения войны на Донбассе и деоккупации украинских территорий зашли в тупик. Верховная Рада может помочь с тем, чтобы отыскать выход из ситуации.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в интервью Украинской правде.

"Я все же надеюсь, мы сможем выйти из этого тупика, который мы наблюдаем на уровне нормандского формата", – отметил он.

По словам главы ВР, война не завершена за прошедший год.

"Но это проблема не Украины, а одного, другого переговорщика, позиция которого достаточно деструктивная как в ТКГ (Трехсторонней контактной группе, - ред.) , так и в нормандском формате: я имею в виду Россию", - сказал Разумков.

"В этом плане также парламент будет готов присоединиться", – подчеркнул спикер.

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Переговоры в нормандском формате - новости:

  • 14 декабря народный депутат и представитель Украины в политической подгруппе в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин заявил, что переговоры "нормандской четверки" на уровне советников глав государств могут пройти до конца 2020 года. По его словам, ключевыми темами встречи станут обмен пленными и вопросы безопасности.
  • 11 декабря советник главы Офиса президента, советник делегации Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Россия подтвердила намерения по проведению нового переговорного раунда в рамках нормандского формата на уровне политических советников. Встреча может состояться еще до конца текущего года. На данный момент Москва не планирует выходить из переговорного процесса.
  • Постпред России в ООН Василий Небензя, который ранее пытался организовать неформальные переговоры при участии "ЛДНР" утверждает, что Франция и Германия не хотят идти по пути реализации Минских соглашений. Поэтому в Москве пока не видят возможности проведения новых саммитов в рамках Нормандского формата.
  • Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 9 декабря сделал заявление, согласно которому Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого договорились об активизации переговоров на уровне советников в нормандском формате.

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