Разумков заявил о тупике в нормандских переговорах и рассказал, что делать

Дмитрий Разумков / УНИАН

Переговоры в нормандском формате относительно завершения войны на Донбассе и деоккупации украинских территорий зашли в тупик. Верховная Рада может помочь с тем, чтобы отыскать выход из ситуации.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в интервью Украинской правде.

"Я все же надеюсь, мы сможем выйти из этого тупика, который мы наблюдаем на уровне нормандского формата", – отметил он.

По словам главы ВР, война не завершена за прошедший год.

"Но это проблема не Украины, а одного, другого переговорщика, позиция которого достаточно деструктивная как в ТКГ (Трехсторонней контактной группе, - ред.) , так и в нормандском формате: я имею в виду Россию", - сказал Разумков.

"В этом плане также парламент будет готов присоединиться", – подчеркнул спикер.

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