Скандал с декларациями: в Слуге народа придумали три варианта выхода из кризиса

В Слуге народа назвали три варианты выхода из кризиса / УНИАН

В Слуге народа заявили о том, что у страны есть три пути выхода из кризиса, который спровоцировало скандальное решение КСУ по ответственности за недостоверное декларирование.

"Или судьи КС добровольно уйдут в отставку, открыв возможности для восстановления добропорядочности, профессионализма и конституционности в деятельности органа. Или судьбу этих судей и их ничтожных решений решит улица", - заявили в СН в Facebook.

Третьим путем решения кризиса в "Слуге народа" назвали принятие предложенного Зеленским законопроекта о прекращении полномочий всех судей КСУ.

"Первый путь является нереалистичным, учитывая поведение судей в течение этой недели. Второй путь создает дополнительные опасности для государственности. Поэтому третий путь выхода из кризиса остается безальтернативным. Призываем всех ответственных и проукраинских народных депутатов вспомнить, что Рада уже принимала политико-правовые решения для выхода из подобных кризисов", - подчеркнули в партии.

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