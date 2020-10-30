Скандал с декларациями: в Слуге народа придумали три варианта выхода из кризиса

В политсиле назвали оптимальным третий вариант развития событий.
В Слуге народа заявили о том, что у страны есть три пути выхода из кризиса, который спровоцировало скандальное решение КСУ по ответственности за недостоверное декларирование.
"Или судьи КС добровольно уйдут в отставку, открыв возможности для восстановления добропорядочности, профессионализма и конституционности в деятельности органа. Или судьбу этих судей и их ничтожных решений решит улица", - заявили в СН в Facebook.
Третьим путем решения кризиса в "Слуге народа" назвали принятие предложенного Зеленским законопроекта о прекращении полномочий всех судей КСУ.
"Первый путь является нереалистичным, учитывая поведение судей в течение этой недели. Второй путь создает дополнительные опасности для государственности. Поэтому третий путь выхода из кризиса остается безальтернативным. Призываем всех ответственных и проукраинских народных депутатов вспомнить, что Рада уже принимала политико-правовые решения для выхода из подобных кризисов", - подчеркнули в партии.
Конфликт с КСУ: что было ранее
- Конституционный суд 27 октября вынес решение о признании неконституционности статьи Уголовного кодекса, предусматривающей уголовную ответственность для государственных служащих за внесение недостоверных данных в электронные декларации.
- Суд запретил Национальному агентству по противодействию коррупции проводить мониторинг электронных деклараций и обязал НАПК закрыть соответствующий реестр.
- Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №4288, в соответствии с которым прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины.
- Фактически внесение законопроекта в такой редакции может быть основанием для импичмента президента Зеленского, заявил юрист Ростислав Кравец. По его словам, "предложенный законопроект неконституционен".
- Глава КСУ Александр Тупицкий призвал власти урегулировать конфликт и обратился к президенту Владимиру Зеленскому и спикеру Рады Александру Разумкову с просьбой о переговорах.