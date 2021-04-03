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Резников озвучил три условия для привлечения инвесторов на Донбасс

3 апреля 2021, 23:31
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Рынком сбыта могут выступить страны Европы. Украина может заменить Китай, где европейские компании раньше строили свои заводы.

Резников
Резников назвал условия привлечения инвестиций на Донбасс / КГГА

В Кабмине озвучили три три условия для привлечения иностранных инвесторов на Донбасс. По словам вице-премьера по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова, главной задачей сейчас является открытие аэропорта в Донецкой или Луганской области, передает телеканал Дом.

Для иностранных инвесторов главными условиями являются:

  1. инфраструктура,
  2. рынок труда
  3. рынок сбыта.

С рынком труда на Донбассе, как отметил вице-премьер, проблемы нет, потому что там "живут люди, которые привыкли работать".

"Я уже не говорю о 400 тысячах внутренне перемещенных лиц, которые проживают только на территории Донецкой и Луганской областей. Они хотят работать, им нужна работа. То есть по рынку труда вопросов нет", - сказал он.

Рынком сбыта, по мнению Резникова, могут выступить страны Европы. Он пояснил, что Украина может заменить Китай, где европейские компании раньше строили свои заводы.

"Не надо строить в Китае завод, чтобы потом во время пандемии коронавируса хвататься за голову... Европейцы и другой мир поняли, что строить заводы в Китае - далеко оказывается. Мы говорим: пожалуйста, стройте у нас", - отметил министр.

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Инфраструктура на Донбассе также развивается, по словам Резникова. В частности, он напомнил о строительстве автодорог в Донецкой и Луганской областях. Однако главной задачей является открытие аэропорта на Донбассе.

"Мы сейчас анализируем, как это устроено в других городах мира, где тоже напряженная военная ситуация... Мы изучаем опыт, смотрим на нашу ситуацию и ищем решение. Может, перевозить хотя бы не карго-грузы, но меньшие объемы. Хотя бы создать условия для малой моторной авиации", - добавил он.

Обострение на Донбассе - о чем нужно знать:

  • 31 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.
  • Во вторник, 30 марта, в ходе внеочередного заседания Верховной Рады выступил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он раскрыл детали гибели 4 украинских военных на Донбассе вблизи Шумов. По его словам, военные погибли от снайперского выстрела во время разминирования района насосной станции.
  • 30 марта Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила обострение боевых действий на Донбассе. Украинский парламент потребовал от России немедленно прекратить боевые действия и призвал мировое сообщество оказать воздействие на РФ.

ОРДЛО новости Украины новости Донбасса Алексей Резников
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