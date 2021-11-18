РФ "слила" дипломатические письма из Франции и Германии: в МИД Украины резко ответили

Димитрий Кулеба высказался о публикации РФ писем Франции и Германии / УНИАН

Министерство иностранных дел России опубликовало дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии.

В МИДе РФ объяснили такой шаг тем, что позиция российской стороны и ее подход к проведению встречи в Нормандском формате якобы регулярно искажается, пишет "Европейская правда"

"Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил обнародовать первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Германии и Франции Г.Маасом и Ж.-И. Ле Дрианом" – заявили в ведомстве.

В частности, Лавров назвал условием "нормандской встречи" подготовку итогового заявления и направил коллегам проект такого заявления. Российское министерство обнародовало и этот документ, содержащий положение об организации "прямого диалога между Киевом и Донецком и Луганском".

Читайте также"Провокация" атаки России с "ЛДНР" на Донбассе: Лавров разразился обвинениями в адрес УкраиныТакже российская сторона возлагала на Украину ответственность за нарушение режима прекращения огня. Германия и Франция ответили, что заявления РФ не соответствуют действительности, а предложения российские стороны гарантированно не будут приняты в Нормандском формате.

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"Слитая" переписка МИД России, Франции и Германии: Украина отреагировала

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что обнародование МИД РФ дипломатических писем из Франции и Германии по поводу Нормандского формата очевидно имеет цель "добить" Нормандский формат, но Украина будет работать над тем, чтобы сохранить его, а такие действия России только подрывают доверие к ней.

"Россия своими действиями просто добивает Нормандский формат, демонстрирует, что она не заинтересована в его развитии. И, безусловно, подрывает остатки доверия к себе. Могу сказать одно: мы договорились с немецким и французским коллегами, что не подарим России роскошь уничтожить Нормандский формат чужими руками. Мы будем работать над привлечением РФ к переговорному процессу, дипломатическими усилиями по урегулированию этого конфликта", - заявил Кулеба.

Читайте такжеУдар по СП-2, авиация и корабли в Черном море: Кулеба назвал план Украины и Запада в борьбе с РФОн добавил, что публикация конфиденциальной переписки дополнительно усложнит эту работу, но она продолжится, потому что Украина заинтересована в мире, справедливых решениях и безопасности.

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